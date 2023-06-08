"На клочке руин идут бои": военнослужащий ВСУ рассказал о ситуации в Бахмуте (видео)

В окрестностях города инициатива на стороне Сил обороны. Украинские защитники улучшают на Бахмутском направлении свои позиции и получают определенные результаты.

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В Бахмуте боевые действия продолжаются на одном участке, а кафиров не удается закрепиться в городе. Об этом 24 каналу рассказал заместитель командира тактической группы "Азов" Родион Кудряшов.

"На клочке руин в Бахмуте идут боевые действия, ведутся штурмовые действия ВСУ, где самая главная задача – навязывание динамики непосредственно в городе. Поэтому враг находится там, но закрепиться полноценно ему не удается", – сказал он.

По его словам, в окрестностях Бахмута Силы обороны Украины пытаются улучшить оперативное и тактическое положение, а также свои позиции.

"Есть активные действия, в частности в выполнении 3-й отдельной штурмовой бригады. Сейчас на окраинах инициатива в руках ВСУ. На сегодняшний день есть результаты, будем надеяться, что мы еще улучшим их", – сказал Родион Кудряшов.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 8 июня отметили, что на Бахмутском направлении российские оккупанты вели наступательные действия в направлениях Орехово-Василовки, Ивановского и Северного, но безрезультатно. Также враг нанес авиаудары в районах Дилиевки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Александро-Шультино, Белая Гора, Торецк, Северное Донецкой области.

Напомним, что по сообщению американского Института изучения войны 7 июня, ВСУ продвигаются на флангах Бахмута и контратакуют в районе Клещиевки, Орехово-Василовки, Берховки и Яковлевки.

Как сообщили в Минобороны Украины 7 июня, Силы обороны на Бахмутском направлении перешли к наступлению. На разных участках фронта они продвинулись от 200 до 1100 метров.