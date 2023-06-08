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"На клаптику руїн точаться бої": військовослужбовець ЗСУ розповів про ситуацію в Бахмуті (відео)

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ЗСУ покращують тактичну ситуацію на Бахмутському напрямку

На околицях міста ініціатива на боці Сил оборони. Українські захисники покращують на Бахмутському напрямку свої позиції та мають певні результати.

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У Бахмуті бойові дії тривають на одній ділянці, а окупантами не вдається закріпитися в місті. Про це "24 каналу" розповів заступник командира тактичної групи "Азов" Родіон Кудряшов.

"На клаптику руїн у Бахмуті точаться бойові дії, ведуться штурмові дії ЗСУ, де найголовніше завдання — нав’язування динаміки безпосередньо в місті. Тому ворог перебуває там, але закріпитися повноцінно йому не вдається", — сказав він.

За його словами, на околицях Бахмута Сили оборони України намагаються покращити оперативне й тактичне положення, а також свої позиції.

"Є активні дії, зокрема у виконанні 3-ї окремої штурмової бригади. Зараз на околицях ініціатива в руках ЗСУ. На сьогодні є результати, будемо сподіватись, що ми ще покращимо їх", — сказав Родіон Кудряшов.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 8 червня зазначили, що на Бахмутському напрямку російські окупанти вели наступальні дії в напрямках Оріхово-Василівки, Іванівського та Північного, але безрезультатно. Також ворог завдав авіаударів у районах Диліївки та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Олександро-Шультине, Біла Гора, Торецьк, Північне Донецької області.

Нагадаємо, що за повідомленням американського Інституту вивчення війни 7 червня, ЗСУ просуваються на флангах Бахмута й контратакують у районі Кліщіївки, Оріхово-Василівки, Берхівки та Яковлівки.

Як повідомили в Міноборони України 7 червня, Сили оборони на Бахмутському напрямку перейшли до наступу. На різних ділянках фронту вони просунулися від 200 до 1100 метрів.