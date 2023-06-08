"Хоча б по Дніпро": Пушилін забажав відтіснити ЗСУ вглиб України на 500 км

На думку очільника окупаційної адміністрації, війна триватиме, поки не буде "звільнена" вся Україна. Наразі Пушилін мріє відтіснити українські війська від кордонів "нових регіонів".

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Ватажок терористичного квазіутворення "ДНР" Денис Пушилін розмріявся про захоплення України "хоча б до Дніпра". Про це він сказав в інтерв'ю російському пропагандистському виданню "РИА новости".

За його словами, що ЗСУ готові йти до кінця і не зупиняться, якщо навіть РФ повністю захопить Луганську, Донецьку, Херсонську і Запорізькі області.

"Продовжаться диверсії та обстріли. Ситуація диктуватиме необхідність відсувати далі противника. Виникає питання: на скільки відсувати, щоб не обстрілювалися наші населені пункти? Як мінімум, зараз це 500 км. Ми розуміємо карту України та розуміємо, що рубіж може бути по Дніпру", — заявив Пушилін

Він також додав, що окупантам не треба зупинятися і варто "звільнити" всю територію України.

"На мою думку, поки не буде "звільнена" Україна повністю, ситуація не закінчиться", — сказав колаборант.

Нагадаємо, що 7 червня Пушилін заявив, що київська влада нібито ухвалила рішення зруйнувати Каховську ГЕС через побоювання перед можливими наступальними діями з боку ЗС РФ.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині у місті Бахмут бойові дії тривають на одній ділянці, а окупантами не вдається закріпитися в місті. ЗСУ мають успіхи на флангах навколо міста.