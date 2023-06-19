Употребляли "соли PVP": в многоэтажке Киева нашли тела 15-летних девушек (фото)

Несовершеннолетние, по словам правоохранителей, попросили у знакомого ключи от его квартиры, где позже употребляли наркотические вещества.

Related video

Столичная полиция инициировала уголовное расследование в связи с гибелью двух несовершеннолетних девушек в Соломенском районе города. Об этом проинформировала пресс-служба полиции Киева.

"Событие произошло 17 июня в доме по улице Уманской. На лестничной площадке обнаружены тела двух несовершеннолетних девушек. Проведя ряд следственных действий, полицейские выяснили, что 16.06.2023 две девушки попросили у знакомого ключи к его квартире на улице Уманской, где в дальнейшем употребляли психотропные вещества — соли PVP", — уточнили в полиции.

После этого 15-летние подруги остались в доме до утра и были обнаружены мертвыми. На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы Соломенского управления полиции, оперативники и судебно-медицинский эксперт.

В связи с смертью несовершеннолетних было начато уголовное расследование по статье 115 Уголовного кодекса Украины, которая относится к умышленному убийству. Согласно данной статье, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненного лишения свободы.

Кроме того, правоохранители задержали владельца квартиры в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, в которую накануне пришли девушки с целью употребления наркотических веществ, и начали уголовное производство по факту предоставления помещения с целью незаконного употребления психотропных веществ с привлечением несовершеннолетних в соответствии с ч. 2 ст. 317 УКУ.

В столичной многоэтажке нашли тела двух несовершеннолетних девушек

Напомним, что 2 июня в Одессе стражи порядка раскрыли жестокое убийство 60-летней женщины, части тела которой нашли в мусорных контейнерах.

А также полиция Киевской области задержала 36-летнего мужчину, который бросил гранату возле своих гостей, в результате чего один человек погиб и трое человек получили ранения.