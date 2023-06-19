Вживали "солі PVP": у багатоповерхівці Києва знайшли тіла 15-річних дівчат (фото)

Неповнолітні, за словами правоохоронців, попросили у знайомого ключі від його квартири, де згодом вживали наркотичні речовини.

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Столична поліція ініціювала кримінальне розслідування у зв'язку із загибеллю двох неповнолітніх дівчат у Солом'янському районі міста. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

"Подія сталася 17 червня в будинку на вулиці Уманській. На сходовому майданчику виявлено тіла двох неповнолітніх дівчат. Провівши низку слідчих дій, поліцейські з'ясували, що 16.06.2023 дві дівчини попросили у знайомого ключі до його квартири на вулиці Уманській, де надалі речовини — солі PVP", — уточнили у поліції.

Після цього 15-річні подруги залишилися в будинку до ранку та були виявлені мертвими. На місці події працювали співробітники слідчо-оперативної групи Солом'янського управління поліції, оперативники та судово-медичний експерт.

У зв'язку із смертю неповнолітніх було розпочато кримінальне розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України, яка належить до умисного вбивства. Відповідно до цієї статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі.

Крім того, правоохоронці затримали власника квартири у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, до якої напередодні прийшли дівчата з метою вживання наркотичних речовин, та розпочали кримінальне провадження за фактом надання приміщення з метою незаконного вживання психотропних речовин із залученням неповнолітніх відповідно до ч. 2 ст. 317 ККУ.

У столичній багатоповерхівці знайшли тіла двох неповнолітніх дівчат

Нагадаємо, що 2 червня в Одесі правоохоронці розкрили жорстоке вбивство 60-річної жінки, частини тіла якої знайшли у сміттєвих контейнерах.

А також поліція Київської області затримала 36-річного чоловіка, який кинув гранату біля своїх гостей, внаслідок чого одна людина загинула та троє людей отримали поранення.