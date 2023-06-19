Заммэра Чернигова украл из бюджета 30 млн грн, купив трансформатор после обстрела (фото)

По информации СМИ, речь идет о Викторе Геращенко. В СБУ утверждают, что оборудование закупили вдвое дороже рыночной цены.

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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в коррупции заместителю мэра Чернигова. По данным следствия, чиновник организовал схему хищения бюджетных денег на закупке нового трансформатора для местной ТЭЦ, говорится в сообщении ведомства, которое опубликовали в телеграм-канале в понедельник, 19 июня.

По информации следствия, чиновник приобрел трансформатор для ТЭЦ, которая была повреждена ракетным ударом, дороже на 30 млн гривен его реальной стоимости. Оборудование закупили вдвое дороже рыночной цены и таким образом нанести ущерб государству.

ТЭЦ была повреждена в результате российских обстрелов весной 2022 года. А уже в июле заместителя мэра Чернигова закупил необходимое для ее ремонта оборудование. Для реализации сделки фигурант "скоординировал" свои преступные действия с руководством компании-поставщика.

Чиновнику уже сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Ему избрали меру пресечения: содержание под стражей, с альтернативой залога в размере 32 млн грн.

Если вину заммэра докажут, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Имя чиновника пресс-служба СБУ не назвала. Однако "Украинская правда" сообщила, что речь идет о Викторе Геращенко. При этом медиа уточнило, что получило эту информацию от своих источников в правоохранительных органах.

Виктору Геращенко избрали меру пресечения: содержания под стражей, с альтернативой залога в размере 32 млн грн Фото: Украинская правда

Напомним, 12 июня стало известно, что в Киеве для бомбоубежища купили сковородку за 725 тысяч гривен. Дорогой кухонный девайс, согласно данным Prozorro, закупил художественный лицей "Смена" в Днепровском районе столицы. Также в тендере есть конвекционная печь за 474 тысячи гривен.

А в декабре 2022 года стало известно, что военная администрация прифронтового Курахово купила партию iPhone за 760 тыс. гривен. Один смартфон Apple iPhone 13, судя по данным системы Prozorro, был закуплен администрацией города в Донецкой области по цене в 50,6 тыс. гривен. При этом рыночная стоимость такого телефона на момент публикации материала стартует от 35 тыс. гривен.