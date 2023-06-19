Заступник мера Чернігова вкрав з бюджету 30 млн грн, купивши трансформатор після обстрілу (фото)

За інформацією ЗМІ, йдеться про Віктора Геращенка. У СБУ стверджують, що обладнання закупили вдвічі дорожче за ринкову ціну.

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Служба безпеки України повідомила про підозру у корупції заступнику мера Чернігова. За даними слідства, урядовець організував схему розкрадання бюджетних грошей на закупівлю нового трансформатора для місцевої ТЕЦ, йдеться у повідомленні відомства, яке опублікували у телеграм-каналі у понеділок, 19 червня.

За інформацією слідства, чиновник придбав трансформатор для ТЕЦ, яка була пошкоджена ракетним ударом, дорожче на 30 млн гривень його реальної вартості. Обладнання закупили вдвічі дорожче за ринкову ціну і таким чином завдати шкоди державі.

ТЕЦ було пошкоджено внаслідок російських обстрілів навесні 2022 року. А вже у липні заступник мера Чернігова закупив необхідне для її ремонту обладнання. Для реалізації угоди фігурант "скоординував" свої злочинні дії із керівництвом компанії-постачальника.

Чиновнику вже повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. Йому обрали запобіжний захід: утримання під вартою, з альтернативою застави у розмірі 32 млн грн.

Якщо провину заступника мера доведуть, то йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Ім'я посадовця пресслужба СБУ не назвала. Проте "Українська правда" повідомила, що йдеться про Віктора Геращенка. При цьому медіа уточнило, що отримало цю інформацію від своїх джерел у правоохоронних органах.

Віктору Геращенку обрали запобіжний захід: утримання під вартою, з альтернативою застави у розмірі 32 млн грн Фото: Украинская правда

Нагадаємо, 12 червня стало відомо, що у Києві для бомбосховища купили сковорідку за 725 тисяч гривень. Дорогий кухонний девайс, за даними Prozorro, закупив художній ліцей "Зміна" у Дніпровському районі столиці. Також у тендері є конвекційна піч за 474 тисячі гривень.

А у грудні 2022 року стало відомо, що військова адміністрація прифронтового Курахового купила партію iPhone за 760 тис. гривень. Один смартфон Apple iPhone 13, судячи з даних системи Prozorro, було закуплено адміністрацією міста в Донецькій області за ціною 50,6 тис. гривень. При цьому, ринкова вартість такого телефону на момент публікації матеріалу стартує від 35 тис. гривень.