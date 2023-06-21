Так называемому "председателю Верховного суда ДНР" сообщено о подозрении, — Офис генпрокурора

По данным следствия, подозреваемый поддерживал агрессию РФ и добровольно согласился на предложение окупантов занять псевдодолжность.

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Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) заочно сообщили о подозрении бывшему правоохранителю, который предал Украину и занимал должности так называемых "министра юстиции" и "председателя Верховного суда" террористической организации "ДНР", сообщает Офис генпрокурора Украины.

Скорее всего, речь идет о Юрии Сыроватко. Именно его фамилию как "председателя Верховного суда ДНР" называли в российских СМИ.

Установлено, что после начала полномасштабной агрессии России фигурант получил от оккупантов должность "министра юстиции" и активно следовал указаниям российских захватчиков. Он публично выступал в оккупированных Мариуполе и Волновахе, уверяя присутствующих в легитимности оккупационных властей.

Впоследствии за должное исполнение обязанностей представители государства-агрессора повысили его до так называемого "председателя Верховного суда ДНР".

По данным следствия, в апреле 2023 года, поддерживая агрессию РФ, подозреваемый добровольно согласился на предложение окупантов и занял псевдодолжность "председателя Верховного суда ДНР".

В настоящее время, при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры, ему заочно уведомлено о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Досудебное расследование осуществляло Государственное бюро расследований.

13 июня Фокус сообщал о том, что СБУ задержала коллаборанта, обогревавшего казармы ВС РФ в Лимане. Местный житель, по данным следствия, занимался обогревом "расквартированных" группировок военных из РФ, оставив при этом без теплоснабжения дома местных жителей.

Ранее, 20 февраля, сообщалось, о том, что 30 учителей-коллаборантов получили подозрения за сотрудничество с оккупантами. "Власть" оккупированных территорий заставляла учителей работать по российским программам, но некоторые делали это добровольно. Им вручили сообщение о подозрении в пособничестве с оккупантами.