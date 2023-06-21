Пенсии в Украине: впервые за длительный срок выплаты повысят двум категориям

Минимальный размер соответствующего роста произойдет на 100 грн, а максимальный – 1500 грн.

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Пенсии в Украине будут проиндексированы для определенных категорий граждан, а именно ученым и госслужащим. Об этом сообщает 21 июня Социальная информационная платформа.

Пенсии 2023 года, относящиеся к перерасчету, урегулированы постановлением Кабинета Министров № 168 от 24 февраля. Повышение предусмотрено для выплат, назначенных по Законам "О государственной службе", "О научной и научно-технической деятельности", "О статусе народного депутата Украины" и "О службе в органах местного самоуправления".

Индексация пенсии в 2023 году произойдет из-за повышения показателей основного размера соответствующих выплат на коэффициент 1,197 или 19,7%. При этом минимальный размер соответствующего роста произойдет на 100 грн, а максимальный – 1500 грн. Не подлежат индексации и выплаты. Это касается сумм, общий объем которых превышает 20 930 грн.

Напомним, 20 июня стало известно, кто в Украине получает максимальные выплаты в Украине в 2023 году. Бывшие прокуроры и судьи имеют право получать большие пенсии. Например, судья через 30 лет рабочего стажа имеет возможность получить денежное довольствие в размере до 70% от зарплаты. Средняя пенсия украинского судьи – 96 190 тысяч гривен.

Также 16 июня стало известно, что уже в начале июля государство проведет третью индексацию пенсий. Выплаты увеличат для украинских граждан, которые вышли на пенсию по специальному закону. Сообщается, что для ухода на пенсию и получать соответствующие выплаты за работу нужно наработать соответствующий стаж. Выплаты увеличат для пенсионеров, которые вышли на пенсию по специальному закону (чиновники, ученые и другие).