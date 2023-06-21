Языковой скандал во Львове: полиция не ведет расследование относительно нардепа Пипы (документ)

В полиции отметили, что заявления с жалобами от родителей или опекунов несовершеннолетнего в полицию по поводу действий нардепа Натальи Пипы не поступало.

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В Главном управлении Нацполиции во Львовской области не проводят досудебное расследование по факту нарушения прав несовершеннолетнего народным депутатом Украины Наталией Пипой, которая без разрешения обнародовала в сети видео языкового конфликта с подростком. Об этом говорится в ответе ГУ Нацполиции во Львовской области на информационный запрос издания "Українські новини".

"В Главном управлении Национальной полиции во Львовской области отсутствует отраженная или задокументированная какими-либо средствами и на любых носителях запрашиваемая информация в полном объеме, поскольку обращений относительно нарушения прав несовершеннолетнего от него, его родителей, опекунов или лиц, их заменяющих в ГУ ЧП во Львовской области не поступало", — указано в ответе.

Языковой скандал во Львове

Напомним, 3 июня во Львове произошел языковой конфликт. Нардепка Наталья Пипа сделала замечание подростку, который под гитару пел песни Виктора Цоя. Нардеп сделала ему замечание, но он ее обругал. Депутат вызвала полицию.

Полиция Львовщины составила административный протокол о мелком хулиганстве на парня за оскорбление депутата и его поместили в приют для несовершеннолетних. Государственное агентство Украины по искусствам и художественному образованию сообщило, что советский рок-музыкант Виктор Цой не включен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, а его песни и творчество не подлежат запрету на публичное исполнение на территории Украины.