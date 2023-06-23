С камином и интернетом: мужчина под Киевом построил бункер за $18 тысяч (фото)

Владелец укрытия пускает туда всех жителей улицы — обычно во время воздушной тревоги в бункер приходят пять-семь соседей.

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В социальных сетях активно обсуждают бункер, который украинец сам построил для безопасного укрытия своей семьи от обстрелов ВС РФ, что обошлось ему в 18 тысяч долларов. Журналисты ТСН пообщались с владельцем необычного бомбоубежища, которое находится в частном секторе под Киевом.

Издание отмечает, что Кирилл Барашков работает адвокатом, но большую часть времени занимается волонтерской деятельностью.

"Я живу в селе Крюковщина, рядом с Киевом. Свой бункер построил на нашей улице в частном секторе. Всех это так заинтересовало, будто я построил машину смерти для России. Здесь все очень просто — хотите уберечься, собирайтесь вместе и стройте. Ничего сложного в этом нет", — пояснил мужчина.

Зачем и как построил бункер

Издание сообщает, что бункер построен на глубине 5 метров. Глубокое и надежное укрытие, несмотря на евроремонт, снаружи напоминает обычный деревенский погреб.

Длинная лестница ведет к комнате площадью 14 квадратных метров. Кроме того, в подземелье есть небольшая хозяйственная каморка. Стены обиты вагонкой, а потолок защищает два метра армированного бетона.

"Бункер построен по всем стандартам. У меня есть старинный товарищ – прораб, с которым мы многое построили в этой жизни. Сейчас он военный, а когда был на ротации, решили построили бункер, который он сам спроектировал. Это произошло после мощного ракетного удара по Киеву 10 октября прошлого года", – сказал Кирилл.

Он рассказал, что после жестких прилетов по городу понял, что пережидать ракетные атаки в доме больше не получится и нужно что-то делать.

"С этого все началось, ведь там, где мы живем, не было никакого укрытия. Ничего сложного в процессе строительства не было. Единственное – это дождаться, когда бункер уже будет готов. У меня беременная жена, поэтому безопасность была на первом месте", — объяснил мужчина.

Укрытие с камином и интернетом

По словам Кирилла, на строительство бункера ушло два месяца, а также 18 тысяч долларов. С декабря 2022 года в нем прячутся от российских ракет семья и соседи владельца укрытия. Он рассказал журналистам, что доступ к бомбоубежищу имеют все жители улицы.

"В бункере все демократично. Не слышно внешнего шума, можно спокойно спать, что я иногда делаю. Хором не строил. Есть лестница вниз, а там комната – она рассчитана на несколько человек. На стенах есть символические украшения – пара грамот и государственные символы, картина. Достаточно мягкой мебели, чтобы посидеть выспаться или культурно отдохнуть", — сказал журналистам мужчина.

Он добавил, что в бункер постоянно приходят 5-7 соседей с улицы. Бывает, что только двое приходят, потому что не все беспокоятся о собственной безопасности.

"Закрывать бомбоубежище во время войны – это было бы слишком жестко, поэтому я его не закрываю. Все кому страшно во время тревоги, могут туда прийти и спокойно пересидеть опасность. Я установил там камин для отопления, в бункере сделана двойная вентиляция. Также есть электрообогреватель, работает интернет, сделан необходимый запас воды, биотуалет. Все по стандартам", – пояснил Кирилл.

В укрытии только один вход, что довольно опасно на случай попадания ракеты. Однако мужчина считает, что лом, который есть в подсобке, поможет в случае попадания разобрать завал и выбраться на поверхность.

Напомним, 18 июня мэр Тернополя Сергей Надал обратился к жителям, которые осмелились использовать бомбоубежища в качестве мест для попойки. Он призвал быть более осознанными в вопросах, которые касаются безопасности, в особенности во время воздушных тревог.

15 июня Фокус писал, что в украинской столице продолжают находить информацию о вызывающих много вопросов тендерах для укрытий. После скандала со сковородкой за 720 тыс. грн обнаружились барабаны "для психологической разгрузки детей во время воздушной тревоги" за 890 тыс. грн.