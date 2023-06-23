З каміном та інтернетом: чоловік під Києвом побудував бункер за $18 тисяч (фото)

Власник укриття пускає туди всіх жителів вулиці — зазвичай під час повітряної тривоги в бункер приходять п'ять-сім сусідів.

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У соціальних мережах активно обговорюють бункер, який українець сам побудував для безпечного укриття своєї сім'ї від обстрілів ЗС РФ, що обійшлося йому в 18 тисяч доларів. Журналісти ТСН поспілкувалися з власником незвичайного бомбосховища, яке розташоване в приватному секторі під Києвом.

Видання зазначає, що Кирило Барашков працює адвокатом, але більшу частину часу займається волонтерською діяльністю.

"Я живу в селі Крюківщина, поруч із Києвом. Свій бункер побудував на нашій вулиці в приватному секторі. Усіх це так зацікавило, ніби я побудував машину смерті для Росії. Тут усе дуже просто — хочете вберегтися, збирайтеся разом і будуйте. Нічого складного в цьому немає", — пояснив чоловік.

Навіщо і як побудував бункер

Видання повідомляє, що бункер побудований на глибині 5 метрів. Глибоке і надійне укриття, попри євроремонт, зовні нагадує звичайний сільський льох.

Довгі сходи ведуть до кімнати площею 14 квадратних метрів. Крім того, у підземеллі є невелика господарська комірчина. Стіни оббито вагонкою, а стелю захищає два метри армованого бетону.

"Бункер побудовано за всіма стандартами. У мене є старовинний товариш — виконроб, з яким ми багато чого побудували в цьому житті. Зараз він військовий, а коли був на ротації, вирішили побудували бункер, який він сам спроєктував. Це сталося після потужного ракетного удару по Києву 10 жовтня минулого року", — сказав Кирило.

Він розповів, що після жорстких прильотів по місту зрозумів, що перечікувати ракетні атаки в будинку більше не вдасться і потрібно щось робити.

"З цього все почалося, адже там, де ми живемо, не було ніякого укриття. Нічого складного в процесі будівництва не було. Єдине — це дочекатися, коли бункер уже буде готовий. У мене вагітна дружина, тому безпека була на першому місці", — пояснив чоловік.

Укриття з каміном та інтернетом

За словами Кирила, на будівництво бункера пішло два місяці, а також 18 тисяч доларів. З грудня 2022 року в ньому ховаються від російських ракет сім'я та сусіди власника укриття. Він розповів журналістам, що доступ до бомбосховища мають усі мешканці вулиці.

"У бункері все демократично. Не чути зовнішнього шуму, можна спокійно спати, що я іноді роблю. Хором не будував. Є сходи вниз, а там кімната — вона розрахована на кілька людей. На стінах є символічні прикраси — пара грамот і державні символи, картина. Достатньо м'яких меблів, щоб посидіти виспатися або культурно відпочити", — сказав журналістам чоловік.

Він додав, що в бункер постійно приходять 5-7 сусідів із вулиці. Буває, що лише двоє приходять, бо не всі турбуються про власну безпеку.

"Закривати бомбосховище під час війни — це було б занадто жорстко, тому я його не закриваю. Усі, кому страшно під час тривоги, можуть туди прийти та спокійно пересидіти небезпеку. Я встановив там камін для опалення, у бункері зроблена подвійна вентиляція. Також є електрообігрівач, працює інтернет, зроблено необхідний запас води, біотуалет. Усе за стандартами", — пояснив Кирило.

В укритті лише один вхід, що досить небезпечно на випадок влучання ракети. Однак чоловік вважає, що лом, який є в підсобці, допоможе в разі влучання розібрати завал і вибратися на поверхню.

Нагадаємо, 18 червня мер Тернополя Сергій Надал звернувся до жителів, які наважилися використовувати бомбосховища як місця для пиятики. Він закликав бути більш свідомими в питаннях, які стосуються безпеки, особливо під час повітряних тривог.

15 червня Фокус писав, що в українській столиці продовжують знаходити інформацію про тендери для сховищ, які викликають багато запитань. Після скандалу зі сковорідкою за 720 тис. грн виявилися барабани "для психологічного розвантаження дітей під час повітряної тривоги" за 890 тис. грн.