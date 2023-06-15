Гра на барабанах під час повітряної тривоги: кого покарають за закупівлю для укриттів Києва

В українській столиці продовжують знаходити інформацію про тендери для укриттів, які викликають багато питань. Після скандалу зі сковорідкою за 720 тис. грн виявились барабани "для психологічного розвантаження дітей під час повітряної тривоги" за 890 тис. грн. Фокус запитав у депутата Київської міської ради, хто понесе відповідальність за недоцільні закупівлі у воєнний час.

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Через пару днів після того, як стало відомо, що один із ліцеїв Дніпровського району Києва закупив для укриття кухонні девайси за 1,2 млн грн, з'явилася інформація про придбання 300 шкіряних барабанів на суму понад 890 тис. грн, також призначених для укриття у Дніпровському районі.

Учора, 13 червня, відбулося перше засідання тимчасової контрольної комісії з перевірки використання бюджетних коштів для облаштування укриттів та перевірки делегованих повноважень РДА у Києві. Очолив її Леонід Ємець, голова комісії Київради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції. Саме він виявив закупівлі і сковорідок, і барабанів, які, як сказано у тендері, призначені "для психологічного розвантаження дітей під час повітряної тривоги".

"Комісія провела своє перше засідання, сформувала робочі органи та направила ряд листів про отримання інформації від департаментів, районних держадміністрацій про проведення тендерів та про їх мотивацію. Я особисто надіслав запит до Дніпровської РДА щодо вже виявлених випадків. Взагалі ця інформація мала бути отримана вже після відправлення відповідних листів, але ми вирішили подивитися, що там відбувається у Prozorro, і розпочали з Дніпровського району", — каже Фокусу Леонід Ємець.

Це не означає, що подібних випадків немає в інших районах міста, наголошує він.

"Мені дуже хочеться помилятися, але, гадаю, Дніпровський район у цьому плані не унікальний", — зазначає депутат.

Вказана вище комісія працюватиме наступним чином: після отримання інформації від департаментів та районних держадміністрацій про тендери, члени комісії аналізують дані та проводять перевірки. Якщо у депутатів виникнуть підозри щодо присутності при проведенні закупівель корумпованих ризиків, то вся інформація передаватиметься правоохоронним органам для відкриття кримінального провадження.

Барабани та сковороди у сховищах — це, за словами депутата, "гарні" історії, які можуть залучити ЗМІ та добре розійтися у соцмережах. Проте є й банальніші випадки, збитки від яких для бюджету столиці не менші.

"Приміром, є ремонт у укритті та закупівля обладнання для нього — все згідно з вимогами, нічого незвичайного, але ми починаємо порівнювати вартість і розуміємо, що різниця колосальна. Елементарно вбиваєш в інтернеті закуплений товар — і різницю в ціні видно відразу. Це вже історії про тиху та непомітну корупцію. І вони страшніші, адже для того, щоб їх виявити, потрібен час", — продовжує голова комісії.

Усі причетні до необґрунтованих закупівель для укриттів у Києві будуть покарані, але, за словами Ємця, лише після того, як буде проведено розслідування та відкрито кримінальне провадження. Наскільки затягнуться ці процеси, поки що невідомо.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як у мистецькому ліцеї Дніпровського району виправдовувалися за покупку для укриття сковорідки за 720 тис. грн та печі за 470 тис. грн. За словами головного бухгалтера навчального закладу, це дуже потрібні девайси під час повітряної тривоги.