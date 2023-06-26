Самый чипированный человек в Украине рассказал, зачем пошел на это (видео)

Украинец вживил себе в руки 9 чипов. С их помощью он заводит машину без ключей, расплачивается за покупки и проезд в метро.

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Житель Киева, который сейчас считается самым чипированным украинцем рассказал, сколько чипов он себе имплантировал, куда и зачем. Соответствующее видео публикуют столичные Telegram-каналы.

Украинец вживил себе в руки 9 чипов. С их помощью он заводит машину без ключей, расплачивается за покупки и проезд в метро. Также, по его словам, при помощи имплантированных чипов он открывает двери и шкафы.

Мужчина рассказал, что чипы находятся у него в пальцах и ладонях, а самый большой – на запястье.

"Вроде аксессуар достаточно удобный для меня", – пояснил он.

Также киевлянин рассказал, что побудило его к имплантированию чипов в собственное тело.

"Когда-то в мирное время, когда мне было скучно, мне казалось, что это меня развлечет", – сказал он.

Ранее Фокус писал, что глава компании OpenAI Сэм Альтман, который прославился созданием самого популярного чат-бота ChatGPT, инвестирует средства в множество необычных проектов, в том числе в чипирование людей.

В январе 2022 года руководитель шведской компании-стартапа Dsruptive Subdermals, разработавшего подкожный чипа для отображения вакцинации против COVID-19, Ханнес Сджоблад заявил, что технологию нужно широко использовать, несмотря на критику общественности.