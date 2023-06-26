Найбільш чіпована людина в Україні розповіла, навіщо пішла на це (відео)

Українець вживив собі в руки 9 чипів. З їхньою допомогою він заводить машину без ключів, розплачується за покупки і проїзд у метро.

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Мешканець Києва, який наразі вважається найчіпованішим українцем, розповів, скільки чіпів він собі імплантував, куди і навіщо. Відповідне відео публікують столичні Telegram-канали.

Українець вживив собі в руки 9 чипів. З їхньою допомогою він заводить машину без ключів, розплачується за покупки і проїзд у метро. Також, за його словами, за допомогою імплантованих чипів він відчиняє двері та шафи.

Чоловік розповів, що чипи знаходяться у нього в пальцях і долонях, а найбільший — на зап'ясті.

"Начебто аксесуар досить зручний для мене", — пояснив він.

Також киянин розповів, що спонукало його до імплантування чипів у власне тіло.

"Колись у мирний час, коли мені було сумно, мені здавалося, що це мене розважить", — сказав він.

Раніше Фокус писав, що глава компанії OpenAI Сем Альтман, який прославився створенням найпопулярнішого чат-бота ChatGPT, інвестує кошти в безліч незвичайних проєктів, зокрема в чипування людей.

У січні 2022 року керівник шведської компанії-стартапу Dsruptive Subdermals, який розробив підшкірний чип для відображення вакцинації проти COVID-19, Ганнес Сджоблад заявив, що технологію потрібно широко використовувати, попри критику громадськості.