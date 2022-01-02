"Хочемо ми цього чи ні": розробник COVID-імплантів заявив, що чипування не зупинити

Чіпи вартістю 100 євро вже почали вживляти людям у Європі. Будь-хто може просканувати їх смартфоном і дізнатися, чи вакциновані носії.

Керівник шведської компанії-стартапу Dsruptive Subdermals, який розробив підшкірний чіп для відображення вакцинації проти COVID-19, Ханнес Сджоблад заявив, що технологію потрібно широко використовувати, незважаючи на критику громадськості. Він прокоментував ситуацію в інтерв'ю британському виданню Express.

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Ханнес Сджоблад є виконавчим директором Dsruptive Subdermals, яка створила мікрочіп розміром 2 на 16 міліметрів та пропонує вживляти його людям під шкіру, насамперед – мешканцям Європейського союзу. При скануванні пристрій виводитиме на екрани мобільних смартфонів PDF-документ з інформацією про вакцинацію носія або позитивний результат тесту на коронавірус. Імплант коштує близько 100 євро.

Проект викликав бурхливий ажіотаж і багато критики в соціальних мережах, деякі користувачі дорікнули методу інвазивності, тобто необхідності проникнення в організм. Представник Dsruptive Subdermals в інтерв'ю заявив, що чіпування має набути широкого поширення в майбутньому.

"Ця технологія існує і використовується, хочемо ми цього чи ні. Я радий, що це стало предметом загального обговорення, нові технології необхідно широко обговорювати та розуміти. Розумні імплантати — це потужна технологія для здоров'я. Це те, що ми створюємо у DSruptive, і наша мета — трансформувати охорону здоров'я у глобальному масштабі", — висловився Ханнес Сджоблад.

Він додав, що інформація з чіпа буде доступна будь-кому. Наприклад, оточуючі за допомогою смартфонів зможуть перевірити, чи носій вакцинований проти коронавірусу. За словами розробника, імпланти не призначені для стеження за людьми, не можуть передавати дані про місцезнаходження та спрацьовують лише при скануванні смартфоном.

"У них немає батареї. Вони не можуть передавати сигнал самі по собі. Таким чином, вони переважно пасивні, перебувають у сплячці", — підкреслив керівник Dsruptive Subdermals.

Раніше Фокус розповів, як влаштовані та для чого потрібні електронні медичні імпланти. Такі чіпи вже застосовуються на практиці, що викликало конспірологічні теорії про стеження людей.

Нещодавно писали, що Ілон Маск має намір чіпувати людей за допомогою Neuralink у 2022 році. Як стверджує мільярдер, нейроімплант допоможе людям із тяжкими травмами спини повернутися до повноцінного життя.