"Хотим мы этого или нет": создатель COVID-имплантов заявил, что чипирование не остановить

Чипы стоимостью 100 евро уже начали вживлять людям в Европе. Любой желающий может просканировать их смартфоном и узнать, вакцинированы ли носители.

Руководитель шведской компании-стартапа Dsruptive Subdermals, разработавшего подкожный чипа для отображения вакцинации против COVID-19, Ханнес Сджоблад заявил, что технологию нужно широко использовать, несмотря на критику общественности. Он прокомментировал ситуацию в интервью британскому изданию Express.

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Ханнес Сджоблад является исполнительным директором Dsruptive Subdermals, которая создала микрочип размером 2 на 16 миллиметров и предлагает вживлять его людям под кожу, в первую очередь — жителям Европейского союза. При сканировании устройство будет выводить на экраны мобильных смартфонов PDF-документ с информацией о вакцинации носителя или положительном результате теста на коронавирус. Имплант стоит около 100 евро.

Проект вызвал бурный ажиотаж и много критики в социальных сетях, некоторые пользователи упрекнули метод в инвазивности, то есть, необходимости проникновения в организм. Представитель Dsruptive Subdermals в интервью заявил, что чипирование должно получить широкое распространение в будущем.

"Эта технология существует и используется, хотим мы этого или нет. Я рад, что это стало предметом всеобщего обсуждения, новые технологии необходимо широко обсуждать и понимать. Умные имплантаты — это мощная технология для здоровья. Это то, что мы создаем в DSruptive, и наша цель — трансформировать здравоохранение в глобальном масштабе", — высказался Ханнес Сджоблад.

Он добавил, что информация с чипа будет доступна любому желающему. К примеру, окружающие при помощи смартфонов смогут проверить, вакцинирован ли носитель против коронавируса. По словам разработчика, импланты не предназначены для слежения за людьми, не могут передавать данные о местоположении и срабатывают только при сканировании смартфоном.

"У них нет батареи. Они не могут передавать сигнал сами по себе. Таким образом, они в основном пассивны, находятся в спячке", — подчеркнул руководитель Dsruptive Subdermals.

Ранее Фокус рассказал, как устроены и для чего нужны электронные медицинские импланты. Такие чипы уже применяются на практике, что вызвало конспирологические теории о слежке за людьми.

Недавно писали, что Илон Маск намерен чипировать людей с помощью Neuralink в 2022 году. Как утверждает миллиардер, нейроимплант поможет людям с тяжелыми травмами спины вернуться к полноценной жизни.