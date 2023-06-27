С 1 июля лекарства будут продаваться только по электронным рецептам, — Минздрав

По данным Министерства здравоохранения, изменения будут применяться на всей территории Украины, за исключением прифронтовых территорий.

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С 1 июля вступает в силу изменение в программе реимбурсации "Доступные лекарства", согласно которому возмещение лекарственных средств будет осуществляться только посредством электронного рецепта. Исключение из этого правила сохраняется только для прифронтовых и временно оккупированных территорий. Об этом говорится в постановлении КМУ от 27 февраля 2019 г. № 136 и от 28 июля 2021 г. № 854.

С начала полномасштабной войны пациенты имели возможность получать лекарственные средства по программе "Доступные лекарства" не только по электронным рецептам, но и по бумажным рецептам, что упрощало их доступ к необходимым препаратам. Однако, с 1 июля введено изменение, согласно которому возмещение лекарств будет осуществляться только посредством электронного рецепта, за исключением прифронтовых и временно оккупированных территорий.

На данный момент врачи и аптеки на большей части территории Украины уже имеют возможность работать с электронными рецептами, поэтому возвращается норма отпуска лекарственных средств по программе реимбурсации "Доступные лекарства" исключительно по электронным рецептам.

С 1 июля это лекарство будет продаваться только по электронным рецептам

31 марта народный депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Юрий Мысягин предупредил, что в парламент подадут законопроект о продаже лекарств по старым правилам до отмены военного положения и еще в течение трех месяцев. Документ планируют внести в ближайшие дни.

А 1 апреля стало известно, что начался третий этап введения электронных рецептов в Украине, из-за чего ужесточается контроль за продажей лекарств в аптеках. Все это 31 марта привело к появлению огромных очередей в аптеках Киева. Препарат "Нимесил" быстро раскупили, а украинский сайт tabletkiUA для проверки наличия товаров в аптеках был перегружен.