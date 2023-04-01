"Лекарства — не конфеты": глава Минздрава объяснил, как будут продавать препараты в аптеках

По словам Виктора Ляшко, в Украине продолжат действовать старые правила продажи лекарств, но появится новая опция — электронный рецепт.

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С 1 апреля начинается третий этап введения электронных рецептов в Украине, из-за чего ужесточается контроль за продажей лекарств в аптеках. На своей странице в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко раскрыл, что же изменится для покупателей.

Согласно постановлению Кабмина, с 1 апреля рецептурные препараты в аптеках можно будет покупать по бумажным и по электронным рецептам. При этом уже выписанные врачами бумажные рецепты будут действовать как минимум до окончания военного положения в Украине.

По словам Виктора Ляшко, по новым электронным рецептам украинцам будут продавать ту же фармацевтическую продукцию, что и раньше, то есть список рецептурных лекарств не изменился. Это касается препаратов, в инструкции к которым указана категория продажи: "по рецепту". До конца войны продлится переходный период, когда пациенты смогут воспользоваться любым удобным вариантом покупки.

"По факту единственное изменение состоит в том, что раньше отпуск этого лекарства происходил по бумажному рецепту, а теперь будет использоваться и электронный, что гораздо удобнее для всех — и врача, и пациента, и фармацевта", — прокомментировал министр здравоохранения. — "Пациент может сам выбрать, по какому рецепту ему удобнее приобрести лекарства в аптеке — электронному или бумажному".

Виктор Ляшко подчеркнул важность контроля оборота рецептурных лекарств в Украине, ведь они могут вызвать зависимость, привести к злоупотреблению, сопровождаться опасными побочными эффектами. Чтобы предотвратить ущерб для здоровья, прием таких препаратов должен проходить под контролем медиков.

"Уверен, врачи подтвердят, насколько катастрофическими являются последствия самолечения и сколько обращений поступают именно по этой причине", — добавил глава Минздрава. — "Лекарства — это не конфеты, а серьезные активные вещества, которые без надлежащего врачебного контроля могут нанести вред жизни и здоровью человека".

Виктор Ляшко напомнил, что выдачу электронных рецептов на антибиотики запустили еще в апреле 2022 года, но это не повлияло на доступность лечения. Стоит отметить, в мае 2022 года Кабмин принял постановление, согласно которому некоторые рецептурные лекарства можно продавать без рецептов, если они не содержат наркотических, психотропных, ядовитых, сильнодействующих веществ в количестве, не превышающем граничную норму.

Фокус пообщался с семейным врачем Мариной Халимоненко, которая раскрыла детали внедрения электронных рецептов в Украине. По ее мнению, украинцы бурно отреагировали на нововведения, поскольку раньше многие рецептурные лекарства продавались в аптеках без рецептов, в том числе популярные "Нимесил" и "Корвалол". В связи с внедрением электронных рецептов контроль за реализацией таких медикаментов может усилиться, поэтому люди решили сделать запасы перед 1 апреля, пока изменения не вступили в силу.

Все это 31 марта привело к появлению огромных очередей в аптеках Киева. Препарат "Нимесил" быстро раскупили, а украинский сайт tabletkiUA для проверки наличия товаров в аптеках был перегружен.

31 марта народный депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Юрий Мысягин предупредил, что в парламент подадут законопроект о продаже лекарств по старым правилам до отмены военного положения и еще в течение трех месяцев. Документ планируют внести в ближайшие дни.