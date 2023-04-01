"Ліки — не цукерки": глава МОЗ пояснив, як продаватимуть препарати в аптеках

За словами Віктора Ляшка, в Україні продовжать діяти старі правила продажу ліків, але з'явиться нова опція – електронний рецепт.

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З 1 квітня розпочинається третій етап запровадження електронних рецептів в Україні, через що посилюється контроль за продажем ліків в аптеках. На своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розкрив, що зміниться для покупців.

Згідно з постановою Кабміну, з 1 квітня рецептурні препарати в аптеках можна буде купувати за паперовими та електронними рецептами. При цьому вже виписані лікарями паперові рецепти діятимуть щонайменше до закінчення військового стану в Україні.

За словами Віктора Ляшка, за новими електронними рецептами українцям продаватимуть ту саму фармацевтичну продукцію, що й раніше, тобто список рецептурних ліків не змінився. Це стосується препаратів, в інструкції до яких зазначено категорію продажу: "за рецептом". До кінця війни триватиме перехідний період, коли пацієнти зможуть скористатися будь-яким зручним варіантом покупки.

"За фактом єдина зміна полягає в тому, що раніше відпуск цих ліків відбувався за паперовим рецептом, а тепер використовуватиметься і електронний, що набагато зручніше для всіх — і лікаря, і пацієнта, і фармацевта", — прокоментував міністр охорони здоров'я. — "Пацієнт може сам вибрати, за яким рецептом йому зручніше придбати ліки в аптеці — електронним або паперовим".

Віктор Ляшко наголосив на важливості контролю обігу рецептурних ліків в Україні, адже вони можуть викликати залежність, призвести до зловживання, супроводжуватися небезпечними побічними ефектами. Щоб запобігти шкоді здоров'ю, вживання таких препаратів повиненно проходити під контролем медиків.

"Упевнений, лікарі підтвердять, наскільки катастрофічними є наслідки самолікування та скільки звернень надходять саме з цієї причини", — додав глава МОЗ. — "Ліки — це не цукерки, а серйозні активні речовини, які без належного лікарського контролю можуть завдати шкоди життю та здоров'ю людини".

Віктор Ляшко нагадав, що видачу електронних рецептів на антибіотики запустили ще у квітні 2022 року, але це не вплинуло на доступність лікування. Варто зазначити, що у травні 2022 року Кабмін прийняв постанову, згідно з якою деякі рецептурні ліки можна продавати без рецептів, якщо вони не містять наркотичних, психотропних, отруйних, сильнодіючих речовин у кількості, що не перевищує граничну норму.

Фокус поспілкувався із сімейним лікарем Мариною Халімоненко, яка розкрила деталі впровадження електронних рецептів в Україні. На її думку, українці бурхливо відреагували на нововведення, оскільки раніше багато рецептурних ліків продавалися в аптеках без рецептів, у тому числі популярні "Німесіл" та "Корвалол". У зв'язку з впровадженням електронних рецептів контроль за реалізацією таких медикаментів може посилитися, тому люди вирішили зробити запаси до 1 квітня, доки зміни не набули чинності.

Все це 31 березня призвело до появи величезних черг в аптеках Києва. Препарат "Німесіл" швидко розкупили, а український сайт tabletkiUA для перевірки наявності товарів в аптеках було перевантажено.

31 березня народний депутат Верховної Ради від "Слуги народу" Юрій Мисягін попередив, що до парламенту подадуть законопроект про продаж ліків за старими правилами до скасування військового стану та ще протягом трьох місяців. Документ планують внести найближчими днями.