Эвакуируют сотни тысяч из 4 областей: в Кабмине оценили последствия вероятной аварии на ЗАЭС

В случае негативной ситуации будет привлечено 20 поездов, организуют 23 сборных пункта и запустят 107 автобусов.

Related video

В случае самого пессимистического сценария аварии на ЗАЭС могут эвакуировать около 300 000 человек из четырех областей. Об этом сообщил во время командно-штабных учений первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Власенко, пишет "Укринформ".

Он отметил, что соответствующая подготовка позволит оперативно отреагировать на ситуацию в случае непредвиденных обстоятельств. Отрабатывается и сценарий реакции на угрозу утечки радиации на ЗАЭС.

Специалисты оценили вероятные последствия критических ситуаций на объекте. В целом придется провести эвакуацию 300 тысяч человек. Власенко назвал их список: Запорожская — 138 000, Днепропетровская — 168 000, Херсонская и Николаевская — 22 000 человек.

"Мы отработали различные сценарии", — заявил он.

В случае негативной ситуации будет привлечено 20 поездов (в одном поезде около 2 000 человек). Соответствующие тренировки состоялись в 5:00. Население было неоднократно предупреждено. В разных районах города в течение двух часов были развернуты соответствующие штабы.

На территории Запорожья в случае реальной угрозы специалистами будет создано три пункта деконтаминации (обмывки). Планируется организация 23 сборных пунктов. Всего для эвакуации необходимо 107 автобусов. Юрий Малашко, руководитель Запорожской ОГА, в основном эвакуация местного населения будет происходить в районах, поэтому будет привлечено около 22,6 тысячи единиц личного транспорта, а также железнодорожный транспорт.

Ситуация на ЗАЭС

Фокус 27 июня оценил вероятные последствия аварии на Запорожской АЭС. Данные метеорологических порталов свидетельствуют, что в случае движения ветра в юго-восточном направлении, поэтому в опасности Бердянск, Мариуполь, российский Ейск, Таганрог, Ростов-на-Дону и многие другие области.

Напомним, 29 июня Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, 100% населения от последствий подрыва защитить невозможно, однако правительство уже подготовило перечень рекомендаций для людей. Он объяснил, какими будут последствия для населенных пунктов в случае подрыва Запорожской АЭС. Киев якобы не может пострадать из-за географического расположения.