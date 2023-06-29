Евакуюють сотні тисяч із 4 областей: у Кабміні оцінили наслідки ймовірної аварії на ЗАЕС

У разі негативної ситуації буде залучено 20 потягів, організують 23 збірних пунктів та запустять 107 автобусів.

Related video

У разі найпесимістичного сценарію аварії на ЗАЕС можуть евакуювати близько 300 000 людей із чотирьох областей. Про це повідомив під час командно-штабних навчань перший заступник міністра енергетики України Юрій Власенко, пише "Укрінформ".

Він зазначив, що відповідна підготовка дозволить оперативно відреагувати на ситуацію у разі непередбачуваних обставин. Відпрацьовується й сценарій реакції на загрозу витоку радіації на ЗАЕС.

Фахівці оцінили ймовірні наслідки кричних ситуацій на об'єкті. Загалом доведеться провести евакуацію 300 тисяч людей. Власенко назвав їхній список: Запорізька — 138 000, Дніпропетровська — 168 000, Херсонська та Миколаївська — 22 000 людей.

"Ми відпрацювали різні сценарії", – заявив він.

У разі негативної ситуації буде залучено 20 потягів (в одному поїзді близько 2 000 людей). Відповідні тренування відбулися о 5:00. Населення було неодноразово попереджено. В різних районах міста протягом двох годин були розгорнуті відповідні штаби.

На території Запоріжжя у випадку реальної загрози фахівцями буде створено три пункти деконтамінації (обмивки). Планується організація 23 збірних пунктів. Загалом для евакуації необхідно 107 автобусів. Юрій Малашко, керівник Запорізької ОВА, здебільшого евакуація місцевого населення відбуватиметься в районах, тож буде залучено близько 22,6 тисячі одиниць особистого транспорту, а також залізничний транспорт.

Ситуація на ЗАЕС

Фокус 27 червня оцінив ймовірні наслідки аварії на Запорізькій АЕС. Дані метеорологічних порталів свідчать, що у разі руху вітру в південно-східному напрямку, тому в небезпеці Бердянськ, Маріуполь, російський Єйськ, Таганрог, Ростов-на-Дону та багато інших областей.

Нагадаємо, 29 червня Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, 100% населення від наслідків підриву захистити неможливо, проте уряд уже підготував перелік рекомендацій для людей. Він пояснив, якими будуть наслідки для населених пунктів у разі підриву Запорізької АЕС. Київ нібито не може постраждати через географічне розташування.