Еще вчера гулял под Лаврой: суд продлил домашний арест митрополиту Павлу (фото, видео)

Павел Лебедь грустно улыбнулся когда суд оглашал решение о продлении домашнего ареста.

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В пятницу, 30 июня Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения бывшему наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю в виде круглосуточного домашнего ареста до 31 августа. Об этом сообщает "Суспільне".

"Митрополиту УПЦ Московского патриархата Павлу продлили круглосуточный домашний арест еще на два месяца — до 31 августа", — передал корреспондент издания из зала суда.

На видео из зала суда можно увидеть, что Павел Лебедь грустно улыбнулся, когда услышал решение суда о продлении круглосуточного домашнего ареста.

Стоит отметить, что 29 июня скандальный митрополит появился перед прихожанами в Лавре. Прихожане приветствовали его и целовали ему руки.

Дело экс-настоятеля Лавры митрополита Павла

Напомним, 1 апреля митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, настоятелю Киево-Печерского монастыря, Служба безопасности Украины вручила подозрение по двум статьям Уголовного кодекса. В тот же день Шевченковский районный суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток домашнего ареста с ношением электронного браслета. Изначально митрополит просил перенести судебное заседание на другой день из-за проблем со здоровьем, но суд отклонил перенесение и избрал меру пресечения.

29 мая суд продлил домашний арест Петра Лебедя еще на месяц, после чего бывший наместник Лавры возмутился и назвал свое дело "политическим".

В четверг, 29 июня бывший наместник Киево-Печерской лавры и митрополит УПЦ МП Павел Лебедь приехал к прихожанам в Лавру, как только срок меры пресечения в виде домашнего ареста истек.