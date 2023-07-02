Заявлял, что Украины не существует: таксист из Харькова извинился за свои слова (видео)

По словам мужчины, после просьбы клиентки выключить российскую музыку его переполняли эмоции.

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В воскресенье, 2 июля, таксисту из Харькова, который оказался в центре скандала из-за российской музыки, пришлось извиняться за свои слова. Клиентка сервиса-такси рассказала в Instagram, что во время поездки попросила водителя выключить песню на русском.

По словам девушки, мужчина музыку выключил, но завел разговор о том, что "музыка может и должна быть вне политики" и что Харьков – русскоязычный город.

Украину таксист назвал "страной 404", сказал, что "такой страны уже не существует", так как ее уже разворовали.

Клиентка такси подробно описала инцидент в Instagram и назвала высказывания водителя такси сеющими ненависть. Девушка уверена, что именно из-за подобного Украину делят на "восток" и "запад" и, в конечном итоге, пришли "освобождать".

Языковой скандал в Харькове. Видео, снятое в такси

Позиция таксиста

В опубликованном спустя несколько дней видео мужчина сообщил, что в автомобиле звучала композиция музыкального коллектива "Би-2", к которому в РФ приклеили ярлык "иноагента" из-за антивоенной позиции.

Языковой скандал в Харькове. Извинения таксиста

По словам таксиста Вячеслава, слова были сказаны в сердцах и не отражают его настоящих взглядов на происходящее.

"Я поддерживаю Украину, я патриотически настроен и резко негативно отношусь к РФ и ее вооруженной агрессии. Приношу искренние извинения за сказанные слова", — пояснил он.

Напомним, что в киевском кафе разгорелся скандал из-за того, что посетители пели песни российского исполнителя Григория Лепсверидзе.

Также сообщалось, что РФ проводит вербовку таксистов на оккупированных территориях, которых обязывают доносить на пассажиров.