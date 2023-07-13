В Киеве запретили включать российские песни в публичных местах, — КГГА

Депутаты Киевсовета считают, что языку агрессора не место в столице Украины, а потому ввели мораторий на русскоязычные книги, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи и другие культурные продукты.

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Депутаты Киевского городского совета наложили мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории столицы. Такое решение избранники приняли 13 июля во время пленарного заседания, сообщают в КГГА. За проголосовал 71 депутат.

По словам депутата горсовета и председателя постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадима Васильчука, таким решением намерены защитить украинское информационное пространство от влияния государства-агрессора. Мораторий распространяется на русскоязычные книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и услуги.

"Русский – язык страны-агрессора, и ей не место в сердце нашей столицы", — заявил Васильчук.

Депутат также добавил, что в столице под запретом продукты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежащие сохранению, воспроизводству и охране в соответствии с законодательством Украины.

Напомним, с октября прошлого года в Украине вступил в силу закон, запрещающий использование российской музыки в украинских медиа и общественных местах. Под запретом исполнители, которые были или являются гражданами страны-агрессора с 1991 года. Запрещены гастроли российских артистов и публичное воспроизведение их клипов. При этом закон предусматривает также создание "белого списка" российских артистов, которые публично осудили действия страны-агрессора. Чтобы попасть в такой лист, они или их законные представители должны подать официальный запрос в Службу безопасности Украины.

В Украине не один раз вспыхивали языковые скандалы, связанные с исполнением российской музыки в публичных местах. Наиболее яркой историей стала стычка 17-летнего подростка из Одессы, исполняющего под гитару на улицах Львова песни Виктора Цоя и нардепа от "Голоса" Натальи Пипы, сделавшей ему замечание. Подростку пришлось записать видео с извинениями, так как он выругался в адрес политика, защищая свое право исполнять музыку, которая ему по душе. Парня поддержали многие украинцы, а правозащитники отметили, что музыка Цоя не попадает под закон о запрете российских исполнителей.

Фокус ранее писал, что в начале июля в киевском кафе Дубровка произошел скандал. Гости исполняли песни российского певца Григория Лепсверидзе (Лепса), известного предложениями денежного вознаграждения за уничтожение танков Leopard. Владельцы кафе извинились, но сказали, что не могут следить за каждым клиентом.