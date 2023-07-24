"Услуга в качестве шутки": в Минюсте рассказали, куда идут средства с аренды платных камер в СИЗО

Специальный фонд министерства от аренды получил почти 21,5 миллиона гривен. Некоторые задержанные сталкиваются с проблемами, поскольку пока отсутствует возможность бронировать камеры на конкретные даты.

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Заместитель министра юстиции Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Сергей Орлов заявил, что деньги со сдачи платных камер в СИЗО идут в госбюджет. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Киев".

"Ввели такую услугу несколько в качестве шутки, но это также пользуется популярностью. Часть средств поступила за счет приобретения подарочных сертификатов. То есть кто-то может купить подарочный сертификат на сайте Министерства юстиции", — сказал Сергей Орлов.

В частности, он отметил, что в 2020 году Правительство запустило экспериментальный проект платных камер, тогда как в апреле 2023 года он был продлен, а летом президент подписал закон, который зафиксировал этот пилотный проект на уровне закона, как постоянно действующую процедуру. За это время в специальный фонд Министерства юстиции только за счет платных камер поступило почти 21,5 миллиона гривен. В частности, были созданы 70 платных камер, которые вмещают 159 человек, часть из них была отремонтирована за счет специального фонда, также были проведены другие ремонтные работы.

Услуга платных камер в СИЗО поможет не только улучшить условия задержанным, но и снизить уровень коррупции, поскольку деньги с услуги идут в бюджет.

Сергей Орлов рассказал о проблемах, которые возникают из-за услуги. В частности, это отсутствие возможности бронировать камеры на конкретные даты. Ведь без бронирования нет возможности проверять, есть ли свободные места в определенном учреждении, которых есть 25 по всей стране.

В свою очередь цены на платные камеры отличаются в каждом СИЗО. Однако иногда Минюст предлагает скидки. С прайсом можно ознакомиться на сайте Дома юстиции.

"Весь этот прайс есть на сайте Министерства юстиции, на специальном ресурсе, где можно забронировать такую камеру, и там действуют скидки. Если это покупка на неделю или на месяц, то стоимость несколько меньше, чем если брать посуточно", — добавил Орлов.

Напомним, министр Юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине планируют запустить онлайн-бронирование платных камер в СИЗО.

Фокус также рассказывал о том, как выглядит платная камера СИЗО. В частности, в ней есть холодильник, кондиционер и телевизор.