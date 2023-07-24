Пригоден, хоть и III группа инвалидности: в Винницкой области начался скандал из-за повестки (видео)

В поликлинике выдали повестку мужчине, который имеет инвалидность с детства и стоит на учете в психбольнице. Матери "годного к службе" украинца в горсовете посоветовали оспаривать заключение врачей через суд.

Related video

В городе Шаргород в Винницкой области хотят мобилизовать мужчину, который с детства имеет инвалидность III группы. Об инциденте стало известно из видео, распространенного в местных телеграмм-каналах.

Из обнародованных кадров понятно, что после получения сыном заключения о пригодности к военной службе его мать пошла жаловаться в городской совет. Целью родственницы было поговорить с городским головой, однако чиновник находится в отпуске.

По словам женщины, снимавшей разговор, и матери мужчины, повестку он получил в поликлинике. Родственница имеет документы об установленной у него инвалидности и его пребывании на учете в психиатрической больнице. Однако проверка местных врачей показала, что украинец якобы пригоден к службе.

Представитель горсовета выслушал детали ситуации, но посоветовать ничего не смог. Он лишь порекомендовал обжаловать заключение медиков согласно закону.

Мать мужчины с инвалидностью, которому грозит мобилизация, рассказала, что старший ее сын уже на передовой. По ее словам, защитник получил ранение, но прошел лечение и вернулся на фронт.

Пресс-служба Шаргородского городского совета не комментировала инцидент в соцсетях на момент публикации материала.

Напомним, Фокус писал о том, что лиц с инвалидностью III группы могут признать ограниченно годными и мобилизовать.

В Тернопольской области осудили мужчину из-за уклонения от мобилизации. Украинец получил повестку и был признан годным к службе, но не пришел в военкомат.