Придатний, хоч і III група інвалідності: на Вінниччині почався скандал через повістку (відео)
У поліклініці видали повістку чоловіку, що має інвалідність з дитинства та стоїть на обліку у психлікарні. Матері "придатного до служби" українця у міськраді порадили оскаржувати висновок лікарів через суд.
У місті Шаргород у Вінницькій області хочуть мобілізувати чоловіка, що з дитинства має інвалідність III групи. Про інцидент стало відомо з відео, поширеного у місцевих телеграм-каналах.
З оприлюднених кадрів зрозуміло, що після отримання сином висновку про придатність до військової служби його мати пішла скаржитись у міську раду. Метою родички було поговорити з міським головою, однак посадовець перебуває у відпустці.
Зі слів жінки, що знімала розмову, та матері чоловіка, повістку він отримав у поліклініці. Родичка має документи про встановлену у нього інвалідність та його перебування на обліку у психіатричній лікарні. Проте перевірка місцевих лікарів показала, що українець нібито придатний до служби.
Представник міськради вислухав деталі ситуації, але порадити нічого не зміг. Він лиш порекомендував оскаржувати висновок медиків згідно з законом.
Мати чоловіка з інвалідністю, якому загрожує мобілізація, розповіла, що старший її син уже на передовій. З її слів, захисник отримав поранення, але пройшов лікування та повернувся на фронт.
Пресслужба Шаргородської міської ради не коментувала інцидент у соцмережах на момент публікації матеріалу.
Нагадаємо, Фокус писав про те, що осіб з інвалідністю III групи можуть визнати обмежено придатними та мобілізувати.
У Тернопільській області засудили чоловіка через ухилення від мобілізації. Українець отримав повістку та був визнаний придатним до служби, але не прийшов у військкомат.