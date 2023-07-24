Придатний, хоч і III група інвалідності: на Вінниччині почався скандал через повістку (відео)

У поліклініці видали повістку чоловіку, що має інвалідність з дитинства та стоїть на обліку у психлікарні. Матері "придатного до служби" українця у міськраді порадили оскаржувати висновок лікарів через суд.

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У місті Шаргород у Вінницькій області хочуть мобілізувати чоловіка, що з дитинства має інвалідність III групи. Про інцидент стало відомо з відео, поширеного у місцевих телеграм-каналах.

З оприлюднених кадрів зрозуміло, що після отримання сином висновку про придатність до військової служби його мати пішла скаржитись у міську раду. Метою родички було поговорити з міським головою, однак посадовець перебуває у відпустці.

Зі слів жінки, що знімала розмову, та матері чоловіка, повістку він отримав у поліклініці. Родичка має документи про встановлену у нього інвалідність та його перебування на обліку у психіатричній лікарні. Проте перевірка місцевих лікарів показала, що українець нібито придатний до служби.

Представник міськради вислухав деталі ситуації, але порадити нічого не зміг. Він лиш порекомендував оскаржувати висновок медиків згідно з законом.

Мати чоловіка з інвалідністю, якому загрожує мобілізація, розповіла, що старший її син уже на передовій. З її слів, захисник отримав поранення, але пройшов лікування та повернувся на фронт.

Пресслужба Шаргородської міської ради не коментувала інцидент у соцмережах на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що осіб з інвалідністю III групи можуть визнати обмежено придатними та мобілізувати.

У Тернопільській області засудили чоловіка через ухилення від мобілізації. Українець отримав повістку та був визнаний придатним до служби, але не прийшов у військкомат.