"Хоть кто-то понимал": Кучма высказался об истории с "секретной запиской" для ЕС (видео)

По мнению политика, страны Запада сильно ошибались двадцать лет назад, делая ставку на путинскую Россию, где были деньги, дешевый газ, нефть и "вся таблица Менделеева".

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Второй президент Украины Леонид Кучма вспомнил, как в 2002 году вел переговоры с тогдашним премьер-министром Великобритании Тони Блэром о перспективах членства Украины в ЕС, о чем недавно сообщали СМИ со ссылкой на рассекреченные документы британского правительства. По словам Кучмы, его приятно удивила оценка советника Блэра Роджера Лиддла, который отмечал, что украинцы предупреждали Запад не воспринимать Путина как демократического политика. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"В этой публикации для меня самым интересным было не то, как я переубеждал Блэра приблизить нас к ЕС и НАТО. Я это делал годами и переубеждал не только Блэра, но и других западных политиков. Для меня самым интересным были оценки советника Блэра, что Запад смотрит сквозь розовые очки на Путина. Значит хоть кто-то там это понимал", — сказал Леонид Кучма в эфире телемарафона.

Кучма также добавил, что, по его мнению, страны Запада сильно ошибались, делая ставку на путинскую Россию и выталкивая Украину.

"Понятно, там были деньги, была вся таблица Менделеева, дешевый газ, нефть, будто бы общая борьба с терроризмом. В итоге, сегодня страной-террористом на Западе признают Россию" — сказал политик.

Напомним, недавно в СМИ опубликовали рассекреченные документы британского правительства, где обнаружилась записка второго президента Украины Леонида Кучма. В 2002 году он напрямую обращался к тогдашнему премьер-министру Великобритании Тони Блэру с просьбой поддержать амбиции Украины относительно членства в ЕС. Британские политики в свою очередь называли Украину вместе с Молдовой и Беларусью "особыми соседями".

Также среди рассекреченных документов были письма советника Блэра Роджера Лиддла, из которых стало ясно, что политик понимал важность Украины в мировой политике.

Как известно, во время июльского саммита НАТО в Вильнюсе Киеву так и не озвучили дату, когда можно будет обсудить перспективы вступления Украины в НАТО, однако сообщили о военной помощи, которую западные страны готовы оказать в ближайшее время.

Что касается вступления в ЕС, украинское правительство получило от Европы список реформ, которые нужно воплотить в жизнь. В отчете, опубликованном Европейским Союзом 19 июня говорилось, что пока что Киев выполнил лишь два условия из семи, необходимых для старта переговоров по поводу членства, однако определенный прогресс есть, несмотря на продолжающуюся войну.