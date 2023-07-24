"Хоч хтось розумів": Кучма висловився про історію із "секретною запискою" для ЄС (відео)

На думку політика, країни Заходу сильно помилялися двадцять років тому, роблячи ставку на путінську Росію, де були гроші, дешевий газ, нафта і "вся таблиця Менделєєва".

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Другий президент України Леонід Кучма пригадав, як 2002 року вів переговори з тодішнім прем'єр-міністром Великої Британії Тоні Блером про перспективи членства України в ЄС, про що нещодавно повідомляли ЗМІ з посиланням на розсекречені документи британського уряду. За словами Кучми, його приємно здивувала оцінка радника Блера Роджера Ліддла, який зазначав, що українці попереджали Захід не сприймати Путіна як демократичного політика. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

"У цій публікації для мене найцікавішим було не те, як я переконував Блера наблизити нас до ЄС і НАТО. Я це робив роками і переконував не тільки Блера, а й інших західних політиків. Для мене найцікавішим були оцінки радника Блера, що Захід дивиться крізь рожеві окуляри на Путіна. Значить хоч хтось там це розумів", — сказав Леонід Кучма в ефірі телемарафону.

Кучма також додав, що, на його думку, країни Заходу сильно помилялися, роблячи ставку на путінську Росію і виштовхуючи Україну.

"Зрозуміло, там були гроші, була вся таблиця Менделєєва, дешевий газ, нафта, нібито спільна боротьба з тероризмом. В результаті, сьогодні країною-терористом на Заході визнають Росію", — сказав політик.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ опублікували розсекречені документи британського уряду, де виявилася записка другого президента України Леоніда Кучма. У 2002 році він напряму звертався до тодішнього прем'єр-міністра Великої Британії Тоні Блера з проханням підтримати амбіції України щодо членства в ЄС. Британські політики своєю чергою називали Україну разом із Молдовою та Білоруссю "особливими сусідами".

Також серед розсекречених документів були листи радника Блера Роджера Ліддла, з яких стало зрозуміло, що політик розумів важливість України у світовій політиці.

Як відомо, під час липневого саміту НАТО у Вільнюсі Києву так і не озвучили дату, коли можна буде обговорити перспективи вступу України до НАТО, проте повідомили про військову допомогу, яку західні країни готові надати найближчим часом.

Що стосується вступу до ЄС, український уряд отримав від Європи список реформ, які потрібно втілити в життя. У звіті, опублікованому Європейським Союзом 19 червня, йшлося про те, що поки що Київ виконав лише дві умови із семи, необхідних для старту переговорів щодо членства, однак певний прогрес є, незважаючи на війну, що триває.