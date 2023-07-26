Смертельное ДТП в Киеве: водителю, сбившему нацгвардейцев на блокпосту, избрали меру пресечения

Водитель Volkswagen совершил наезд на военных, которые несли службу на блокпосте в Святошинском районе. В результате аварии один из пострадавших погиб.

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25 июля водитель совершил аварию, в результате которой погиб военнослужащий. Еще один пострадавший защитник выжил и находится в больнице. Мужчине, сбившему военных на блокпосту, избрали меру пресечения. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"По ходатайству Киевской городской прокуратуры взят под стражу на 2 месяца без права внесения залога водитель автомобиля Volkswagen, который 25 июля 2023 года совершил смертельное ДТП", — говорится в публикации.

В прокуратуре напомнили, что водитель Volkswagen ехал по Берестейскому проспекту во время комендантского часа и сбил бойцов Нацгвардии, которые несли службу на блокпосту. В результате аварии один из военных погиб, другого госпитализировали в тяжелом состоянии.

"Кроме того, водитель протаранил автомобиль, в котором находился военнослужащий. Он получил легкие телесные повреждения, врачи оказали ему помощь", — подчеркнула пресс-служба.

Напомним, смертельная авария произошла примерно в 00:05 в Святошинском районе. Сообщалось, что водителя задержали на месте происшествия, ему могут грозить восемь лет заключения с лишением права садиться за руль на три года.

Это не первый случай смертельного ДТП на киевском блокпосте. Ранее, 26 мая, столичный судья сбил насмерть нацгвардейца и отказывался пройти проверку на состояние опьянения.