"Попросил воды": в Виннице мужчина напал на студентку и ранил ножом в шею (фото, видео)

Злоумышленник двое суток выбирал потенциальную жертву, после чего вооружившись пистолетом напал на потерпевшую, когда девушка открыла дверь квартиры. Потерпевшая сейчас находится в больнице, а нападающему грозит до 15 лет лишения свободы.

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24 июля около 11 часов в полицию поступило сообщение от жительницы многоквартирного дома одного из спальных районов Винницы о том, что к ней за помощью обратилась 20-летняя девушка, с шеи которой виднеется нож. Со слов потерпевшей, ножевые ранения ей нанес неизвестный мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Винницкой области.

Прибыв на место происшествия полицейские выяснили, что неизвестный мужчина позвонил в звонок и попросил дать ему воды. Девушка открыла дверь и пошла на кухню, чтобы выполнить просьбу, а когда злоумышленник оказался в квартире, то, угрожая пистолетом, требовал деньги. Поняв, что средств в доме нет, нанес девушке ножевые ранения в область спины и шеи, забрал украшения, мобильный телефон и скрылся.

В Нацполиции сообщили, что потерпевшая — студентка вуза. Во время происшествия в квартире находился 8-месячный ребенок, за которым девушка ухаживала. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

Правоохранители установили, что во дворе дома длительное время находился мужчина, который внимательно рассматривал каждого жителя.

Оперативно-розыскными мероприятиями полицейские менее чем за сутки идентифицировали личность злоумышленника и его место нахождения. Им оказался безработный 37-летний винничанин.

Задержанный рассказал, что заранее готовился к преступлению и выбирал жертву. Накануне нападения злоумышленник зашел в подъезд и заночевал в подвале и надеялся, что на него не обратят внимание, потому что в новостройках живут люди, которые плохо знают своих соседей.

После совершения преступления правонарушитель сдал похищенные украшения в ломбард, а мобильный телефон потерпевшей выбросил, поскольку забрал его, чтобы последняя не могла позвонить в полицию. Пистолет, которым мужчина угрожал девушке, спрятал подальше от места происшествия.

Затем поехал в Гайсин, где 25 июля оперативники отдела полиции № 2 и областного главка полиции при силовой поддержке спецназовцев КОРДа его задержали.

Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли вещественные доказательства. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи при процессуальном руководстве областной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

11 июля сообщалось, что в Деснянском районе Киева мужчина атаковал отдыхающих на озере ножом после полученных замечаний. За свои действия он может быть приговорен к лишению свободы на срок до восьми лет.

Напомним, 8 июня сообщалось, что вооруженный ножом мужчина напал на детей на детской площадке в городе Анси на востоке Франции. Он ударил ножом двух взрослых и четырех детей.