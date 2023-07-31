В Киеве директор ЖКХ отомстил инспектору по парковке, вручив ему повестку, — СМИ

По словам журналистов, директор ЖКХ нашел, где в доме проживает инспектор по парковке, чтобы вручить ему повестку. Тот отправился в ТЦК, чтобы доказать свою отсрочку.

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В Киеве директор ЖКХ вручил повестку в ТЦК инспектору по парковке, чтобы отомстить ему за выписанные штрафы. Об этом сообщает ТСН.

В материале говорится, что инспектор по парковке по имени Сергей работает в одном из больших районов столицы. Он оштрафовал водителя из-за того, что тот нарушил правила парковки. Нарушителем оказался директор ЖКХ. Чиновник начал угрожать инспектору отключить воду в квартире, но затем принес ему повестку в ТЦК. Более того, он требовал, чтобы Сергей немедленно пошел в военкомат, несмотря на то, что у него есть отсрочка.

"Сейчас начнем с того, что ты даешь документы — кто ты. Конечно. Ты расписываешься при получении повестки, ты же протоколы так же сочиняешь", — сказал директор ЖКХ.

По словам Сергея, нарушитель обошел квартиры в доме, связался с его родителями и выяснил, где именно он живет, чтобы вручить повестку. Инспектору пришлось взять повестку и пойти в ТЦК, чтобы подтвердить отсрочку от мобилизации.

Журналисты связались с директором ЖКХ, чтобы прояснить ситуацию, но тот отказался комментировать инцидент.

"Не было ни одного конфликта. Это — стечение обстоятельств. Я ничего не выписываю. Выписывает наш Деснянский военкомат", — заявил он.

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