У Києві директор ЖКГ помстився інспектору з паркування, вручивши йому повістку, — ЗМІ

За словами журналістів, директор ЖКГ знайшов, де в будинку проживає інспектор із паркування, щоб вручити йому повістку. Той вирушив до ТЦК, щоб довести свою відстрочку.

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У Києві директор ЖКГ вручив повістку до ТЦК інспектору з паркування, щоб помститися йому за виписані штрафи. Про це повідомляє ТСН.

У матеріалі йдеться, що інспектор із паркування на ім'я Сергій працює в одному з великих районів столиці. Він оштрафував водія через те, що той порушив правила паркування. Порушником виявився директор ЖКГ. Чиновник почав погрожувати інспектору відключити воду у квартирі, але потім приніс йому повістку до ТЦК. Щобільше, він вимагав, щоб Сергій негайно пішов у військкомат, незважаючи на те, що має відстрочку.

"Зараз почнемо з того, що ти даєш документи — хто ти. Звичайно. Ти розписуєшся при отриманні повістки, ти ж протоколи так само складаєш", — сказав директор ЖКГ.

За словами Сергія, порушник обійшов квартири у будинку, зв'язався з його батьками та з'ясував, де саме він живе, щоб вручити повістку. Інспектору довелося взяти повістку та піти до ТЦК, щоб підтвердити відстрочку від мобілізації.

Журналісти зв'язалися із директором ЖКГ, щоб прояснити ситуацію, але той відмовився коментувати інцидент.

"Не було жодного конфлікту. Це — збіг обставин. Я нічого не виписую. Виписує наш Деснянський військкомат", — заявив він.

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