Вымогали "откаты" за ремонты на военных объектах: СБУ ликвидировала преступную схему в Одессе

Один из фигурантов требовал у подрядчиков до 20 процентов средств от общей суммы договора и в целом незаконно обогатился на более 400 тысяч гривен. Двум подозреваемым по этому делу грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

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СБУ ликвидировала коррупционную схему в военном квартирно-эксплуатационном управлении в Одессе, где чиновники регулярно требовали "откаты" от подрядчиков, которые выполняли госзаказ по ремонтным работам на объектах ВСУ на территории области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Задокументирован факт вымогательства главой оборонного квартирно-эксплуатационного управления на более чем 400 тыс. грн от представителей местной ремонтно-строительной компании", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что фигуранты преступной "схемы" требовали 20% от общей суммы договора, согласно которому подрядчики должны были провести освещение к зданиям военного городка для ВСУ.

"Для ведения "переговоров" с предпринимателями и передачи денег чиновник привлек своего подчиненного — руководителя района электрических сетей в областном центре", — добавили в СБУ.

Отмечается, что правоохранители задержали посредника "на горячем" во время получения "отката" от подрядчиков.

Также задокументирована преступная деятельность еще одного участника сделки, а именно руководителя аффилированной коммерческой структуры, который через подконтрольные фирмы выводил "в тень" и в дальнейшем "конвертировал" в наличные деньги, которые получал якобы за выполнение ремонтных работ на военных объектах.

Во время обысков на рабочих местах участников схемы обнаружены вещественные доказательства преступления, в том числе документы и печати фиктивных предприятий.

"Сейчас задержанному "посреднику" сообщено о подозрении за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей", — сообщили в ведомстве.

Сейчас продолжается расследование для привлечения к ответственности главы военного квартирно-эксплуатационного управления и привлеченного им к сделке руководителя коммерческой структуры.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее, 1 августа, Фокус писал, что в Днепропетровской области военком заработал 350 тысяч долларов США за время полномасштабного вторжения России. Подозреваемый за полтора года успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры на территории города Днепра, а также предприятие на другого члена семьи.

Напомним, что 19 июля глава НАПК Александр Новиков заявил, что Одесский военкомат Евгений Борисов "заработал" во время работы в ТЦК 188 млн грн. По словам Новикова, одесский военкомат заявил, что деньги он получил как "займы от доброжелателей".