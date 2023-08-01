Вимагали "відкати" за ремонти на військових об'єктах: СБУ ліквідувала злочинну схему в Одесі

Один з фігурантів вимагав у підрядників до 20 відсотків коштів від загальної суми договору та загалом незаконно збагатився на понад 400 тисяч гривень. Двом підозрюваним у цій справі загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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СБУ ліквідувала корупційну схему у військовому квартирно-експлуатаційному управлінні в Одесі, де посадовці регулярно вимагали "відкати" від підрядників, які виконували держзамовлення щодо ремонтних робіт на об’єктах ЗСУ на території області. Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Задокументовано факт вимагання очільником оборонного квартирно-експлуатаційного управління на більше ніж 400 тис. грн від представників місцевої ремонтно-будівельної компанії", — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що фігуранти злочинної "схеми" вимагали 20% від загальної суми договору, згідно з яким підрядники мали провести освітлення до будівель військового містечка для ЗСУ.

"Для ведення "переговорів" з підприємцями й передачі грошей посадовець залучив свого підлеглого – керівника району електричних мереж в обласному центрі", — додали в СБУ.

Зазначається, що правоохоронці затримали посередника "на гарячому" під час отримання "відкату" від підрядників.

Також задокументовано злочинну діяльність ще одного учасника оборудки, а саме керівника афілійованої комерційної структури, який через підконтрольні фірми виводив у тінь і надалі "конвертував" у готівку гроші, які отримував нібито за виконання ремонтних робіт на військових об’єктах.

Під час обшуків на робочих місцях учасників схеми виявлено речові докази злочину, у тому числі документи й печатки фіктивних підприємств.

"Наразі затриманому "посереднику" повідомлено про підозру за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Вирішується питання щодо обрання для нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою", — повідомили у відомстві.

Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності очільника військового квартирно-експлуатаційного управління та залученого ним до оборудки керівника комерційної структури.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше, 1 серпня, Фокус писав, що у Дніпропетровській області військком заробив 350 тисяч доларів США за час повномасштабного вторгнення Росії. Підозрюваний за півтора року встиг оформити на батька кілька автомобілів і дві квартири на території міста Дніпра, а також підприємство на іншого члена сім'ї.

Нагадаємо, що 19 липня голова НАЗК Олександр Новіков заявив, що Одеський військком Євген Борисов "заробив" під час роботи в ТЦК 188 млн грн. За словами Новікова, одеський військком заявив, що гроші він отримав як "позики від доброзичливців".