Украли 13,8 млрд из "Укрнафты": НАБУ завершило расследование о незаконных поставках нефти (фото, видео)

По данным ведомства, у "Укрнафты" не было законных оснований на поставку продукции без получения оплаты в полном объеме. В числе подозреваемых по делу проходит экс-председатель правления и семь других лиц.

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НАБУ завершило расследование о выводе 13,8 млрд гривен из "Укрнафты". Следствие пришло к выводу о том, что в 2015 году крупнейшая нефтегазовая компания страны незаконно поставила сырье на сумму свыше 10,7 млрд грн. При этом поставки осуществлялись еще до получения полной суммы оплаты. Об этом говорится в публикации пресс-службы НАБУ.

"Вместе с тем, согласно постановлению Кабинета Министров, поставки нефти должны осуществляться только после полной оплаты заказчиком, — говорится в публикации. — Другими словами, у "Укрнафты" не было законных оснований на поставку продукции без получения средств в полном объеме".

Дело Укрнафты

НАБУ по суду аннулировало 60 соглашений почти на 3 млрд гривен

Сырье перерабатывалось на территории Кременчугского НПЗ, впоследствии полученные нефтепродукты реализовывались через сеть АЗС по всей стране.

В том же году "Укрнафта" заключила 70 договоров на покупку нефтепродуктов со сроками поставки до конца года. При этом компания перечислила авансом сумму более 3,06 млрд. грн.

Затем заключались и дополнительные соглашения, сроки поставок по которым продлевались до конца 2018 года. В итоге "Укрнафта" так и не получила нефтепродукты, а средства вывели на оффшорные счета.

НАБУ путем судебного разбирательства аннулировало 60 таких соглашений почти на 3 млрд гривен.

Общая сумма имущества и средств, которыми завладели по двум эпизодам, превысила 13,8 млрд грн.

В числе подозреваемых по этому делу проходит экс-председатель правления "Укрнафты", а также семь других граждан.

Подозреваемые:

• экс-председатель правления ПАО "Укрнафта";

• экс-заместитель руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефти и газопереработки ПАО "Укрнафта";

• экс-руководительница отдела контроля за учетом и поставками нефти и нефтепродуктов ПАО "Укрнафта";

• а также бывшие директора 5 коммерческих предприятий.

Напомним, что 4 июля Минобороны отказалось управлять национализированными активами "Укрнафта" и "Укртатнафта".

Также сообщалось, что в июне Антимонопольный комитет принял к рассмотрению заявление АРМА и Укрнафта. Полной информации по "Укрнефтебурению" не содержалось.