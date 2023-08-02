Вкрали 13,8 млрд з "Укрнафти": НАБУ завершило розслідування про незаконні поставки нафти (фото, відео)

За даними відомства, у "Укрнафти" не було законних підстав на постачання продукції без отримання оплати в повному обсязі. Серед підозрюваних у справі проходить ексголова правління і сім інших осіб.

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НАБУ завершило розслідування про виведення 13,8 млрд гривень з "Укрнафти". Слідство дійшло висновку про те, що у 2015 році найбільша нафтогазова компанія країни незаконно поставила сировину на суму понад 10,7 млрд грн. При цьому постачання здійснювалися ще до отримання повної суми оплати. Про це йдеться в публікації пресслужби НАБУ.

"Водночас, згідно з постановою Кабінету Міністрів, постачання нафти має здійснюватися тільки після повної оплати замовником, — ідеться в публікації. — Інакше кажучи, в "Укрнафти" не було законних підстав на постачання продукції без отримання коштів у повному обсязі".

Справа Укрнафти

НАБУ через суд анулювало 60 угод майже на 3 млрд гривень

Сировину переробляли на території Кременчуцького НПЗ, згодом отримані нафтопродукти реалізовували через мережу АЗС по всій країні.

Того ж року "Укрнафта" уклала 70 договорів на купівлю нафтопродуктів з термінами постачання до кінця року. При цьому компанія перерахувала авансом суму понад 3,06 млрд грн.

Потім укладалися й додаткові угоди, терміни постачання за якими продовжувалися до кінця 2018 року. У підсумку "Укрнафта" так і не отримала нафтопродукти, а кошти вивели на офшорні рахунки.

НАБУ шляхом судового розгляду анулювало 60 таких угод майже на 3 млрд гривень. Загальна сума майна та коштів, якими заволоділи за двома епізодами, перевищила 13,8 млрд грн.

Серед підозрюваних у цій справі проходить ексголова правління "Укрнафти", а також сім інших громадян.

Підозрювані:

- ексголова правління ПАТ "Укрнафта";

- ексзаступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і газопереробки ПАТ "Укрнафта";

- екскерівниця відділу контролю за обліком і постачанням нафти і нафтопродуктів ПАТ "Укрнафта";

- а також колишні директори 5 комерційних підприємств.

Нагадаємо, що 4 липня Міноборони відмовилося керувати націоналізованими активами "Укрнафта" та "Укртатнафта".

Також повідомлялося, що в червні Антимонопольний комітет прийняв до розгляду заяву АРМА та Укрнафта. Повної інформації щодо "Укрнафтобуріння" не містилося.