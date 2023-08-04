На Закарпатье обвалился деревянный мост с туристками: есть жертвы (фото)

Медики, прибывшие на место ЧП, не смогли спасти 54-летнюю женщину. По словам спасателей, жительницы Киевской области упали в реку с 20-метровой высоты.

Related video

В четверг, 3 августа, в селе Квасы Раховского района Закарпатской области три жительницы Киевской области, которые приехали на отдых, упали с пешеходного навесного моста в реку Черная Тиса. В результате чего 54-летняя пострадавшая скончалась в автомобиле скорой помощи, еще двух женщин госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Facebook.

"3 августа, в 22:00 в Службу спасения поступило сообщение, что в реку Черная Тиса с пешеходного навесного моста упали 3 женщины. Происшествие случилось в селе Квасы Раховского района", — говорилось в сообщении.

Отметили, что женщины упали в реку с 20-метровой высоты из-за частичного разрушения деревянного покрытия моста. Спасатели вынесли женщин наверх, где их ждали врачи. Однако в карете скорой помощи медики не смогли спасти 54-летнюю пострадавшую, она умерла. Еще двух женщин 1986 года рождения, госпитализировали в больницу. Одну из пострадавших после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение к месту временного проживания.

Напомним, 27 июля 11-летняя девочка пошла купаться вместе с друзьями без присмотра взрослых на реку Днепр в Запорожской области. Однако сильное течение снесло ребенка. Водолазы нашли ее тело на дне.

7 июля Фокус писал, что на горе Говерла в Ивано-Франковской области погибло двое туристов, которые спускались по маршруту под проливным дождем. Неожиданный удар молнии сбил их с ног.