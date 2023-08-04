Продавал людей с инвалидностью для попрошайничества: в Хмельницкой области задержали "бизнесмена" (фото)

Подозреваемый угрозами физической расправы заставил человека с инвалидностью согласиться поехать в Киев попрошайничать, за это злоумышленник получил 10 тысяч гривен от своего "заказчика".

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Местный житель одного из населенных пунктов Хмельницкой области, пользуясь уязвимым состоянием человека с инвалидностью 3 группы, планировал передать его для занятия попрошайничеством в столицу. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Под процессуальным руководством Хмельницкой областной прокуратуры злоумышленнику сообщили о подозрении по факту торговли людьми.

За передачу человека с ограниченными возможностями он получил от "заказчика" 10 000 гривен и отметил, что и в дальнейшем готов подыскивать граждан социально незащищенных категорий.

"Подозреваемый, пользуясь уязвимым состоянием местного жителя, который является человеком с инвалидностью 3 группы, планировал передать его для занятия попрошайничеством в Киеве. Когда мужчина отказался, пригрозил физической расправой", — сообщили в ОГП.

Национальная полиция Хмельницкой области задержала "бизнесмена" и сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления и причастные к противоправной деятельности лица.

Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, что 3 августа сообщалось, что в селе Карповцы Хмельницкой области зеленая обезьяна сбежала из вольера и покусала ребенка. Дикое животное продолжает терроризировать жителей населенного пункта уже в течение недели.

Ранее Фокус писал, что 23 июля, около 18:00 на автодороге вблизи села Берездов Хмельницкой области произошло смертельное ДТП, в котором погибла семья из четырех человек.