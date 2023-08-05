На острове Джарылгач уже пятый день бушует пожар в заповедной зоне, — UNCG

На сервисе FIRMS от NASA зафиксированы многочисленные пожары в степной зоне, где находится ценная экосистема, в частности наибольшая концентрация копытных.

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В Джарылгачском национальном природном парке уже пятые сутки пылает ценная степная зона. Об этом сообщает Украинская Природоохранная Группа (UNCG).

Остров Джарылгач находится под российской оккупацией с первых дней полномасштабной войны. Поэтому спецадминистрация национального парка не может его сохранить. Спутниковая система НАСА FIRMS фиксирует пожары в степной части национального парка уже пятые сутки. Отмечается, что на том участке сосредоточена основная часть всех степных экосистем Джарылгача.

Остальная территория острова или периодически подтапливается, или заболочена. Также в степной части концентрируется наибольшее количество копытных на острове. С 1974 года ныне горящий участок получил охранный статус, за 35 лет до создания на острове национального природного парка.

Пожар на Джарылгаче стал больше

"Участок, который горит в течение 5 дней, — зона абсолютной заповедности в национальном парке, где ограничено даже посещение людьми", — отметили в UNCG.

FIRMS — это ресурс НАСА, который фиксирует пожары на планете почти в реальном времени с помощью спектрорадиометра NASA.

Напомним, 1 августа ЦНС показало видео удара HIMARS по острову Джарылгач, на котором оккупанты обустроили базы для своих войск.

Также 1 августа в Крыму прилетело в районе Севастопольской ТЭЦ. Оккупанты заявили о якобы сбитии беспилотников.