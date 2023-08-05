На острові Джарилгач уже пʼятий день вирує пожежа в заповідній зоні, – UNCG

На сервісі FIRMS від NASA зафіксовані чисельні пожежі в степовій зоні, де розташована цінна екосистема, зокрема найбільша концентрація копитних.

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У Джарилгацькому національному природному парку вже пʼяту добу палає цінна степова зона. Про це повідомляє Українська Природоохоронна Група (UNCG).

Острів Джарилгач перебуває під російською окупацією з перших днів повномасштабної війни. Тому спецадміністрація національного парку не може його зберегти. Супутникова система НАСА FIRMS фіксує пожежі в степовій частині національного парку вже пʼяту добу. Зазначається, що на тій ділянці зосереджена основна частина всіх степових екосистем Джарилгача.

Решта території острова або періодично підтоплюється, або заболочена. Також у степовій частині концентрується найбільша кількість копитних на острові. З 1974 року ділянка, яка нині палає, отримала охоронний статус, за 35 років до створення на острові національного природного парку.

Пожежа на Джарилгачі стала більшою

"Ділянка, що горить протягом 5 днів, — зона абсолютної заповідності в національному парку, де обмежене навіть відвідування людьми", — зазначили в UNCG.

FIRMS — це ресурс НАСА, який фіксує пожежі на планеті майже в реальному часі за допомогою спектрорадіометра NASA.

Нагадаємо, 1 серпня ЦНС показав відео удару HIMARS по острову Джарилгач, на якому окупанти облаштували бази для своїх військ.

Також 1 серпня в Криму прилетіло в районі Севастопольської ТЕЦ. Окупанти заявили про нібито збиття безпілотників.