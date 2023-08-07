В киевском метрополитене могут появиться вагоны для велосипедистов: что известно (фото)

Инициатива киевлян обусловлена тем, что на велосипеде очень трудно ездить с левого берега на правый, а также на правобережье много склонов, из-за чего передвигаться удобнее на метро.

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Киевское сообщество велосипедистов призвало Киевский городской совет обустроить для них в метро отдельный вагон. Соответствующее обращение опубликовано на сайте электронных петиций горсовета Киева.

Представители велосообщества отмечают важность создания специальных вагонов, особенно с учетом особенностей ландшафта города.

"Наш город разделен на два берега Днепра, из-за отсутствия велодорожек на мостах очень проблематично ездить с одного берега на другой. Также на правом берегу очень много склонов, поэтому иногда было бы комфортнее использовать метро", — говорится в пояснительной записке.

Сейчас петицию поддержали 810 человек, а сбор подписей продлится еще 56 дней. Для того чтобы вопрос о создании специального вагона для велосипедистов был рассмотрен городскими властями, необходимо набрать 6000 подписей. Велосипедисты надеются, что их усилия помогут сделать город более дружественным к экологическим и активным видам транспорта.

В киевском метрополитене могут появиться новые вагоны

К слову, 2 августа на киевских перекрестках появились нестандартные светофоры . Они предназначены не только для пешеходов, но и для велосипедистов. Фокус рассказал где именно установили такие светофоры.

Напомним, что 19 апреля, во Франции рекорд Гиннеса по самому большому GPS-рисунку был побит командой велосипедистов, которые проехали по трассе длиной 1025 км, нарисовав своим маршрутом велоцираптора .