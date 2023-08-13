Дело митрополита УПЦ Павла: прокурор требовал, чтобы он не появлялся в Киево-Печерской лавре

Митрополита обвиняют в разжигании межрелигиозной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ. На суде прокурор требовал, чтобы подсудимому запретили появляться в Киево-Печерской лавре.

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Соломенский районный суд Киева 11 августа продлил срок действия обязанностей для митрополита УПЦ Павла (Лебедя). Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на слова его адвоката Никиты Чекмана.

Отмечается, что срок действия обязанностей продлили в пределах срока досудебного расследования, но не более чем на два месяца.

По словам адвоката, прокурор требовал возложить на митрополита Павла дополнительную обязанность — запретить посещение Киево-Печерской лавры. Впрочем, суд это ходатайство отклонил.

Ранее митрополита освободили из-под стражи. За него внесли залог в размере более 900 тысяч долларов примерно 1000 человек. До этого на сайте УПЦ МП обнародовали реквизиты, по которым каждый мог внести залог за митрополита Павла, чтобы его выпустили из следственного изолятора.

Напомним, что наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла (Петра Лебедя) обвиняют в разжигании межрелигиозной ненависти и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины. В апреле 2023 года Шевченковский суд Киева отправил священнослужителя на 60 суток под круглосуточный домашний арест.

Также сообщалось, что митрополит УПЦ (МП) и бывший настоятель Киево-Печерской лавры Павел Лебедь в октябре 2022-го года отправился в Молдову якобы на лечение, однаковместо этого пошел в элитный ресторан. Сообщается, что тогда Лебедь выехал за границу, заявив, что ему нужно на диагностику.