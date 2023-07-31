"Лечился" за границей: митрополит УПЦ МП вместо похода к медикам отправился в ресторан (видео)

По словам журналистов, священнослужитель в октябре 2022-го года отправился в Молдову на якобы диагностику. Однако в СМИ попало видео, где он отдыхает в элитном ресторане на берегу моря.

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Митрополит УПЦ (МП) и бывший настоятель Киево-Печерской лавры Павел Лебедь в октябре 2022-го года отправился в Молдову якобы на лечение, однако вместо этого пошел в элитный ресторан. Об том сообщает издание "Апостроф".

Журналисты сообщили, что к ним в распоряжение попало видео, на котором Митрополит Павел отдыхает в элитном ресторане в Молдове в светской компании. Кадры датированы 5-м октября 2022-го года.

Сообщается, что тогда Лебедь выехал за границу, заявив, что ему нужно на диагностику.

"Как оказалось, лечился он бокалом вина и приятной компанией", — сказано в материале.

Митрополит Павел за границей

Напомним, что 14 июля митрополиту УПЦ МП Павлу изменили меру пресечения. Соломенский райсуд Киева отправил священнослужителя в СИЗО на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 33 миллиона гривен.

Отметим, что еще 1 апреля 2023 года митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, настоятелю Киево-Печерского монастыря, Служба безопасности Украины вручила подозрение по двум статьям Уголовного кодекса.

В тот же день Шевченковский районный суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток домашнего ареста с ношением электронного браслета. Изначально митрополит просил перенести судебное заседание на другой день из-за проблем со здоровьем, но суд отклонил перенесение и избрал меру пресечения.