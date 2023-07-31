"Лікувався" за кордоном: митрополит УПЦ МП замість походу до медиків вирушив до ресторану (відео)

За словами журналістів, священнослужитель у жовтні 2022-го року вирушив до Молдови на нібито діагностику. Однак у ЗМІ потрапило відео де він відпочиває в елітному ресторані на березі моря.

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Митрополит УПЦ (МП) та колишній настоятель Києво-Печерської лаври Павло Лебідь у жовтні 2022-го року вирушив до Молдови нібито на лікування, проте натомість пішов до елітного ресторану. Про це повідомляє видання "Апостроф ".

Журналісти повідомили, що до них у розпорядження потрапило відео, на якому Митрополит Павло відпочиває в елітному ресторані у Молдові у світській компанії. Кадри датовані 5 жовтня 2022 року.

Повідомляється, що тоді Лебідь виїхав за кордон, заявивши, що йому потрібно на діагностику.

"Як виявилося, лікувався він келихом вина та приємною компанією", — сказано в матеріалі.

Митрополит Павло за кордоном

Нагадаємо, що 14 липня митрополиту УПЦ МП Павлу змінили запобіжний захід. Солом'янський райсуд Києва відправив священнослужителя до СІЗО на два місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 33 мільйони гривень.

Зазначимо, що ще 1 квітня 2023 року митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, настоятелю Києво-Печерського монастиря, Служба безпеки України вручила підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Того ж дня Шевченківський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб домашнього арешту з носінням електронного браслета. Спочатку митрополит просив перенести судове засідання на другий день через проблеми зі здоров'ям, але суд відхилив перенесення та обрав запобіжний захід.