"Связано со стрессами": адвокат поделился подробностями госпитализации митрополита Павла

По словам юриста Никиты Чекмана, в СИЗО экс-наместнику Киево-Печерской лавры якобы не оказывали надлежащий уход за здоровьем, в результате чего и пришлось проводить операцию.

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Ухудшение состояния здоровья бывшего настоятеля Киево-Печерской лавры связано с пережитыми стрессами и волнениями. Об этом заявил адвокат Никита Чекман в интервью изданию "Страна" 14 августа.

По его словам, ухудшение состояния здоровья митрополита Павла фиксировали последние несколько дней, в результате чего его госпитализировали и провели экстренную операцию.

"Это связано с пережитыми стрессами, волнениями. Когда митрополит находился в СИЗО, ему не могли оказывать надлежащий уход за его здоровьем. Сейчас владыка уже прооперирован, ему установили стент, который расширяет стенки сердечных сосудов для улучшения кровообращения в сердце", — говорится в сообщении.

В каком он состоянии после операционного вмешательства и как долго пробудет на реабилитации — неизвестно.

Госпитализация митрополита Павла: что известно

В понедельник, 14 августа адвокат бывшего наместника Киево-Печерской лавры в своем Telegram-канале сообщил, что митрополит Павел из-за проблем со здоровьем был госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц города Киев.

Там ему провели специальную операцию, о которой позже и рассказал юрист. Больше подробностей не прозвучало.

Напомним, 7 августа, бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла освободили из-под стражи . За него внесли залог в размере более 900 тысяч долларов и в этом участвовало более тысячи людей. Позже он поблагодарил тех, кто заступился за него.

9 августа в СБУ прокомментировали освобождение из-под стражи. Даже несмотря на внесенный залог, суд наложил на митрополита Павла ряд ограничений. Его обязали носить электронное средство контроля и не покидать село Вороньков Киевской области.