За границу будут выпускать еще одну категорию украинцев: кого касаются изменения

Ранее таким правом были наделены родные защитников, пропавших без вести или погибших во время войны в период с 2018 года и до сих пор. Сейчас, как объяснили в ГПСУ, выезжать из Украины будет позволять еще одно условие.

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С сегодняшнего дня пересекать границу сможет еще одна категория граждан Украины. Соответствующие изменения в законодательство уже вступили в силу. Об этом в комментарии изданию "Украинская правда" 16 августа сообщил представитель Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко.

"Изменениями, которые недавно рассматривались на заседании правительства, предоставлена возможность на пересечение границы гражданам, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции", — заявил он.

Речь идет о периоде с начала вооруженной агрессии России в 2014 году до 30 апреля 2018 года. Украинцев, потерявших своих близких, будут пропускать через границу при наличии соответствующих документов.

"Отмечу, что это касается лиц, чьи близкие родственники, в частности, муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести во время непосредственного участия в АТО, или обеспечении ее проведения", — сказал Демченко.

Спикер ГПСУ объяснил, что ранее право на выезд из Украины имели граждане, чьи родственники погибли или пропали во время осуществления мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, а также сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях. Также таким правом были наделены украинцы, которые потеряли близких-защитников во время военного положения.

"Фактически это период с 30 апреля 2018 года и до сих пор", — подчеркнули в СМИ.

Напомним, Фокус информировал, что изменения в "Правила пересечения государственной границы гражданами Украины" были утверждены Постановлением Кабинета министров 11 августа.

Также Фокус писал о том, какие категории граждан смогут выехать из Украины с 1 сентября. В частности, речь идет об украинцах в возрасте до 18 лет или старше 60 лет, а также мужчинах военнообязанного возраста из шести категорий.