Новой категории мужчин разрешили выезд за границу во время войны: о ком речь

Еще одна категория украинцев имеет право на выезд во время войны. Правительство внесло соответствующие изменения в "Правила пересечения государственной границы гражданами Украины" внесли 11 августа.

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Украинцам, у которых родственник погиб или пропал без вести во время участия в антитеррористической операции (АТО), разрешили выезжать за границу во время действия военного положения. Об этом сообщили на "Правительственном портале".

Соответствующие изменения в "Правила пересечения государственной границы гражданами Украины" утверждены Постановлением Кабинета министров от 11 августа 2023 года №840.

В пресс-службе Министерства по делам ветеранов отметили, что право на выезд за границу во время действия военного положения имеют граждане, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции. Соответствующие изменения утверждены для того, чтобы избежать ограничения прав членов семей лиц, погибших или пропавших без вести во время участия в АТО (с 2014 года до 30 апреля 2018 года).

"Правительство сняло ограничения права на пересечение государственной границы в период действия военного положения лицами, чьи родные погибли или пропали без вести во время участия в АТО", — сказал министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

Ранее право на пересечение границы имели "военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу по мобилизации, чьи близкие родственники погибли (пропали без вести) во время участия в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины", что касалось периода с 30 апреля 2018 года по 24 февраля 2022 года и с 24 февраля 2022 года.

Напомним, несовершеннолетним хотят запретить выезжать за границу без сопровождения. По мнению адвоката юридической компании RIYAKO & PARTNERS Николая Максимова, ограничение выезда подростков из Украины и разработка законопроекта №9480 могут быть связаны с желанием власти создать будущий мобилизационный ресурс.

14 августа Фокус писал о категориях военнообязанных граждан, которых могут не призвать в армию во время проведения всеобщей мобилизации в Украине.