Новій категорії чоловіків дозволили виїзд за кордон під час війни: про кого йдеться

Ще одна категорія українців має право на виїзд під час війни. Уряд вніс відповідні зміни до "Правил перетинання державного кордону громадянами України" внесли 11 серпня.

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Українцям, у яких родич загинув або зник безвісти під час участі в антитерористичній операції (АТО), дозволили виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. Про це повідомили на "Урядовому порталі".

Відповідні зміни до "Правил перетинання державного кордону громадянами України" затверджені Постановою Кабінету міністрів від 11 серпня 2023 року №840.

У пресслужбі Міністерства у справах ветеранів зазначили, що право на виїзд за кордон під час дії воєнного стану мають громадяни, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції. Відповідні зміни затверджені для того, аби уникнути обмеження прав членів сімей осіб, які загинули або зникли безвісти під час участі в АТО (з 2014 року до 30 квітня 2018 року).

"Уряд зняв обмеження права на перетинання державного кордону в період дії воєнного стану особами, чиї рідні загинули або пропали безвісти під час участі в АТО", — сказав міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

Раніше право на перетин кордону мали "військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули (пропали безвісти) під час участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України", що стосувалося періоду з 30 квітня 2018 року по 24 лютого 2022 року та з 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, неповнолітнім хочуть заборонити виїжджати за кордон без супроводу. На думку адвоката юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS Миколи Максимова, обмеження виїзду підлітків з України та розробка законопроєкту №9480 можуть бути пов'язані з бажанням влади створити майбутній мобілізаційний ресурс.

14 серпня Фокус писав про категорії військовозобов'язаних громадян, яких можуть не призвати до армії під час проведення загальної мобілізації в Україні.